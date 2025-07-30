726大罷免失敗 賴清德致歉：我要承擔所有批評

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評。（民進黨提供）

2025/07/30 14:50

〔記者陳昀／台北報導〕726第一波大罷免全盤皆墨，外界關注民進黨下一步；兼任黨主席的總統賴清德下午在中常會表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意；他也表態，823罷免投票，民進黨會繼續與每位在罷區努力的公民並肩同行，請中央黨部與各地黨公職全力支援。

賴清德表示，上週六，台灣人民依憲法所發起的罷免投票，以及人民所做出的決定，我們都應該尊重接受。其中展現的民意，不論是對憲政體制的堅持、對國家安全和民主秩序的憂慮，或是期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的每一份心聲，都是執政者的責任。

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賴清德指出，這段時間，感謝各地的公民團體與支持者們，不畏酷暑風雨，一步一腳印地完成連署成案，這都是人民想守護國家的力量。這條路上，也有許多民進黨的同志與夥伴一起同行，感謝大家的努力和付出，這是一堂實踐民主的公民課，也是一場深刻的民主對話。

賴清德說，他知道，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾。」民進黨做得不夠的地方，我要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。」面對未來，我們要把失落化為堅守信念的勇氣，把遺憾化為改革再出發的決心。

賴清德表示，因為大家一起為台灣站出來，更多公民開始關心、參與公共事務。「你們的行動，讓台灣的民主更有生命力，也提醒著所有政治人物：我們必須時時刻刻尊重人民的意志，並且接受人民的監督，這是民主政治最根本的責任。」

賴清德下令：民進黨公職全力支援823罷團

面對8月23日即將到來的罷免投票，賴清德強調，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，他要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

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