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    首頁　>　政治

    白營批核三重啟公投反方政院無意見書 行政院：錯誤指控

    2025/07/30 15:13

    〔記者鍾麗華／台北報導〕第二波大罷免投票8月23日登場，當天同步舉辦核三重啟全國性公投，立法院民眾黨團總召黃國昌今天表示，中選會公告核三公投公報，竟然沒有反方行政院意見書，對此，行政院發言人李慧芝今（30）日表示，立法院提出公投案程序，與民眾提出的程序完全不同，依法沒有提出政府機關意見書的程序，勿因錯誤理解造成錯誤指控。

    李慧芝表示，行政院尊重立法院提出全國性公投案的決定，希望黃國昌能瞭解立法院提出公投案的程序，與民眾提出公投案的程序完全不同，立法院提案既不用通過民眾連署的程序，依法也沒有提出政府機關意見書的程序，公民投票法第15條都有明文規定，政院期盼公投案可以依法、就事論事來辦理，也建議黃國昌可以參考公民投票法條文，以免因為錯誤理解造成錯誤指控。

    至於重啟核三公投，據了解，政院目前並未規劃宣講，政院人士表示，目前公投意見發表會或辯論會尚由中選會規劃當中，政院已請反方代表在說明會或辯論會中，積極向全民說明政府能源政策立場，相關說明將會透過說明會或辯論會向社會大眾報告。

    行政院發言人李慧芝今（30）日表示，立法院提出公投案程序，與民眾提出的程序完全不同，依法沒有提出政府機關意見書的程序，勿因錯誤理解造成錯誤指控。（資料照，行政院提供）

    行政院發言人李慧芝今（30）日表示，立法院提出公投案程序，與民眾提出的程序完全不同，依法沒有提出政府機關意見書的程序，勿因錯誤理解造成錯誤指控。（資料照，行政院提供）

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