藍白封殺大法官人事 立委憂性侵追訴案卡關「剝奪倖存者正義」

司法院秘書長王梅英表示，一些國家對於兒少性侵案件另立追訴時效制度，部分甚至延後至成年後始起算，台灣相關法制確有討論空間，而憲法法庭目前確實停滯，後續是否能實質審理，仍端視大法官席次是否補足。（記者劉詠韻翻攝）

2025/07/30 14:48

〔記者劉詠韻／台北報導〕藍白立委聯手封殺司法院正副院長及7位大法官被提名人，憲法法庭運作陷入停擺，恐重創攸關基本人權的重大案件審理進程。民進黨立委李坤城今於立法院司法及法制委員會質詢中指出，憲法法庭已受理「性暴力追訴時效是否違憲」案，關乎兒少性侵害倖存者能否在成年後獲得司法救濟，如今卻面臨「能受理、卻無法實質審理」的窘境，質疑是否形同變相終止審判，讓司法成為政治人事的附庸。

憲法法庭編號「112年度憲民字第384號」，核心在於檢視民國95年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲，尤其對於許多遭受兒少性侵的倖存者而言，往往需歷經多年心理重建才有能力發聲，卻早已逾越短暫的法律時效，無法提告。根據法務部統計，近19年來已有1040件性侵案件因追訴時效屆滿而未獲起訴，許多加害人至今仍未受到司法追責。

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李坤城痛批，14位已提起訴訟的受害人中，逾九成在遭受侵害時年紀尚小，卻因時效規定無法訴諸司法，呼籲憲法法庭儘速進行實質審理。

司法院秘書長王梅英坦言，截至7月下旬統計，未結案件共有365件，其中人民聲請達325件、約佔91.3%，其中與修憲訴法相關，受理與否雖未被影響，但受理後是否違憲的評議、宣告違憲的門檻確實有改，法庭雖已受理進來的88案件，卻礙於修法結果，無法進入實質審理。

李坤城反問，「所以就是卡住了？能夠受理，但卻不能評議，不能做出違憲宣告。」王梅英表情略顯無奈，並指憲法法庭的現況確如今日所見，但後續如何審理仍歸大法官職權，司法行政不便再進一步做評失。

李坤城續指，提起司法程序的14位倖存者中，九成倖存者在受害時均為國小或幼稚園學童，卻礙於民事、刑事追訴的時效過短，被迫面臨超過追訴期不受理的困境。

針對性侵被害人時效追訴部分，王梅英補充，一些國家對於兒少性侵案件另立追訴時效制度，部分甚至延後至成年後始起算，台灣相關法制確有討論空間，而憲法法庭目前確實停滯，後續是否能實質審理，仍端視大法官席次是否補足。

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