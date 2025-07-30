反朱派警告勿心存僥倖連任 朱立倫：不要再有個人思考與紛爭

國民黨主席朱立倫30日主持中常會，向黨員喊話，接下來823罷免投票，是順利交棒前最重要的一戰，一席都不能少。（記者張嘉明攝）

2025/07/30 15:42

首次上稿14:38

更新時間15:42（增加黨中央說法）

〔記者施曉光／台北報導〕726罷免投票後，國民黨主席朱立倫被黨內反朱派人士警告「不要心存僥倖想要連任」，朱今日下午主持中常會發表談話時表示，希望所有黨內同志記住823還有一戰，對他個人而言，是順利、放心交棒非常重要的一場戰役，全黨應該團結一致，不要再有個人的思考與紛爭。

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朱立倫還細數自己擔任黨魁以來的成績。他說，過去這幾年國民黨面臨所有的挑戰，全黨上下一心，同心協力，不管在地方選舉贏回15個執政縣市，培養年青戰將，藍營地方首長表現獲得民眾高度的肯定，去年雖然遺憾無法重返執政，但在國會成為最大黨，藍、白兩黨合作通過許多福國利民的法案，這次面對民進黨的大惡罷與司法壓迫，以及無限資源戰的攻擊，國民黨都已一一克服挑戰。

在中常會後，媒體關切出席中常委是否有對朱立倫表達不捨？國民黨組發會主委許宇甄指出，中常委們都以熱列掌聲，給予朱立倫鼓勵加油，無論是這次的大罷免，或之前的總統、立委選舉或縣市長選舉，朱立倫都幾乎全力提供各項資源與力量為黨輔選，而且屢創佳績，上週的24席立委罷免案非常艱困，國民黨成功守住24席立委，大家都感受到朱立倫一直在為國民黨付出。

國民黨文傳會主委林寬裕則說，有中常委提到在823之前，國民黨絕對沒有本錢高興，還有很多立委面臨惡罷，希望大家要把精力放在罷免上面。

朱立倫表示，面對823罷免，全黨要一致支持7位被罷藍委，「一席都不能少」，大家要共同戰勝這場惡罷，投下不同意票，同時，對於重啟核三公投也要全力以赴投下同意，因為核電就是國民黨的重要主張，從726當晚開始，他就已經和所有國民黨縣市長保持密切聯繫，昨晚還在討論作戰事務，將組成新一輪的聯防，全力以赴，力挺每一席立委，本週末開始包括國民黨立委羅明才、楊瓊瓔等都將成立後援會，希望全黨一起共同支持。

朱立倫強調，對於重啟核三公投案，雖然由民眾黨所提，但本案兩黨共同的主張與重要政策，確保台灣能源的穩健供應，核電不能少，接下來國民黨會與民眾黨在各地舉辦宣講活動。

此外，朱立倫指出，中南部民眾現正陷於水災後的傷害，立法院國民黨團也已經在第一時間要求行政院提出災後重建特別條例，而且不會允許進入協商冷凍期，明天黨團就會召集協商，要求行政院在下週提出草案以及後續的災後相關預算。

他還說，民眾最關心的普發現金1萬元，這是「還稅於民」，希望行政院不要再以任何的理由推託，更不要耍小動作；同時苛扣地方政府的636億補助款，「一毛也不能少」。

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