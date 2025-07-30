賴清德宣布林右昌准辭 民進黨秘書長由何博文暫代

民進黨副秘書長何博文將暫代黨秘書長。（記者陳昀攝）

2025/07/30 14:53

首次上稿14:30

更新時間14:53（增加賴清德說法）

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免結果不如預期，民進黨內檢討聲浪不斷，民進黨秘書長林右昌28日表示，民進黨身為執政黨責無旁貸，他已向黨主席賴清德請辭；賴清德今天也在中常會宣布准辭，秘書長一職由副秘書長何博文暫代，並交付何博文兩項任務。

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據轉述，賴清德表示，林右昌秘書長日前向他請辭獲准，感謝林右昌這一年來為黨務所做的努力與貢獻；在這個關鍵時刻，他請副秘書長何博文代理秘書長的工作，並請何博文帶領黨部同仁，確實完成他交付的兩項任務：在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行。

國際經貿變局 賴：執政團隊會沉著應對

賴清德表示，他要對所有支持民進黨、支持民主信念的朋友們說：「台灣正面臨內外多重挑戰，無論是極端氣候的衝擊、國際經貿的變局，或是來自威權的壓迫，我們都不會退縮」。他強調，執政團隊會穩住陣腳、沉著應對，我們的使命是讓台灣繼續堅定向前走，讓民主不被擊倒。

賴清德說，因為我們始終相信——「台灣，永遠是咱上溫柔的所在。」這片土地，有您、有我、有大家，我們就能夠一起繼續走下去，迎向更具有希望的未來。

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