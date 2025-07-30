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    白營提2譴責案「修理」卓榮泰 政院回擊：立院明顯侵害行政權

    立法院民眾黨團針對行政院長卓榮泰提出兩譴責案，對於譴責案指卓揆「未遵憲政分際」，政院人士今指出，立法院明顯侵害行政權。（記者鍾麗華攝）

    立法院民眾黨團針對行政院長卓榮泰提出兩譴責案，對於譴責案指卓揆「未遵憲政分際」，政院人士今指出，立法院明顯侵害行政權。（記者鍾麗華攝）

    2025/07/30 14:22

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院民眾黨團針對行政院長卓榮泰提出兩項譴責案，將在明天進行朝野協商，對此，行政院發言人李慧芝今（30）日表示，有關通傳會（NCC）委員提名一事，相關名單已經確定，目前尚在人事程序中，完成行政程序後即會送請立法院審議；至於另一譴責案指卓揆「未遵憲政分際」，政院人士指，立法院明顯侵害行政權。

    黨政人士分析，NCC目前無法運作的原因，是因為NCC組織法在去（2024）年歷經立法院兩次修正，導致獨立機關無法依法執行職務，這才是NCC空轉的主要原因，如果按照舊法規定，其實NCC仍然能夠正常運作；況且賴清德總統所提名的司法院大法官人選，早在7月25日就被藍白黨團全體決議無理由封殺，與其指責行政院還沒提出人選，不如檢討立法院為什麼不理性審查人事案。

    政院人士則提到，另一譴責案指出卓揆「未遵憲政分際」一事，恐對於憲政運作有所誤解，行政院與立法院、司法院、考試院、監察院皆是憲法架構下憲政機關，皆有守護憲法的義務，而有權解釋憲法、判定機關是否遵循憲政分際應屬憲法法庭職權。

    該名人士並強調，行政院依憲法對立法院負責，過去一年多來，行政院並未提出任何逾越憲法五權分立的法案，也未杯葛或癱瘓任何憲政機關的運作；但立院要求行政院「自行調整636億」刪減數的做法，卻是實質違反大法官釋字391號解釋已明示的「權力分立與責任政治原則」，明顯侵害行政權。

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