送衛生紙要柯建銘「自己擦屁股」 王世堅：賴清德應請823罷團撤案

民進黨今下午召開中常會，民進黨立委王世堅受訪說，他帶了一包衛生紙要送給立法院民進黨團總召柯建銘，「讓他自己去擦屁股」。（記者王藝菘攝）

2025/07/30 14:14

〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免全部失敗，身兼民進黨中常委的立委王世堅今天帶了一包衛生紙到中常會要送給立法院民進黨團總召柯建銘，「讓他自己去擦屁股」，他喊話柯建銘有自知之明、扛起責任；王並呼籲兼任黨主席的總統賴清德，823寧可得罪罷團，也不要再讓社會撕裂，請他們撤案。

王世堅中常會前受訪表示，他今天特別帶了一包衛生紙，要送給柯總召讓他自己去擦屁股，「柯總召你要有自知之明，要扛起這個責任，現在這件事情對社會造成的撕裂和傷害」。王說，去年到今年他在中常會多次提醒、主張不該大罷免，但完全沒有受到重視。

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王世堅說，「千金之子不死於世」，狹義的講，國家的千金之子就是賴總統，不該隨意在一件事上被利用、犧牲；廣義的講千金之子就是我們國家，就是台灣，我們的國家、台灣的命運和未來，不應該輕率的在一場運動中就被犧牲掉，台灣的前途和命運應該2300萬人民一起來決定，怎麼會被外界定調為這事一次國家路線的總檢討？

王世堅說，他今天會再次向賴清德報告，「千金之子不死於市」，國家是大家的，是每一個人的，是朝野共同擁有的國家，「天下之大要天下人共治之」，即便朝野有意見不同的地方，甚至極具衝突的看法，但是為了國家好，還是應該要朝野協商。

王世堅說，現在是共同反省檢討的時刻，第一他希望柯總召好自為之，有自知之明，該怎麼做他自己知道要怎麼做；其次，民進黨還是會很團結，但團結的前提一定要有深刻的反省和檢討，才有意義，要通過救贖，民進黨還是會承擔起我們執政的責任，一樣會大步向前邁進，其他批評就適可而止吧。

他也向賴清德喊話，指823挑戰在即，以大智慧來看、以整體國家利益來看，希望賴清德能夠以國家領導人的高度站出來，寧願得罪罷團的好朋友們，也要很清楚的拜託他們，為了國家的團結，社會不應該再撕裂，請罷團領銜人撤回這個案子，這不代表任何人認輸，而是不應該繼續撕裂。

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