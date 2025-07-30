黃國昌批政院擺爛未給核三公投理由書 中選會曝原因

全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）訂於8月23日投票，年滿18歲的國民都有公民投票權。（記者李文馨翻攝）

2025/07/30 14:28

〔記者李文馨／台北報導〕8月23日將舉行重啟核三公投案，根據中選會公報，內容僅有正方立法院提出理由書，民眾黨團總召黃國昌對此批評「荒唐透頂」，質疑反方行政院是能力不足寫不出來，還是根本就是懶得寫。中選會說明，公投由立院提出，不適用「政府機關針對公民投票案提出之意見書」公告事項，因此該公投無須彙集政府機關意見書。

全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）訂於8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，年滿18歲的國民都有公民投票權，投票時間為當天上午8時至下午4時。

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中選會25日於官網公布公報，公報內容僅有立法院的正方理由書，指政府設定的2025年溫室氣體排放減量目標難以達標，開發新能源成效不彰；光電弊案頻傳，高買低賣致使台電連年虧損；保留一定程度可運轉之核能發電設施，強化台灣能源供應韌性；第三核能發電廠整體安全評估後繼續運轉，可作為輔助過渡能源。

對於公報內容未列反方意見，黃國昌批評，堂堂行政院派了行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫、台灣電力公司董事長曾文生當反方代表，卻連最基本的意見書都沒有提出，簡直是荒唐透頂，質疑行政院是能力不足寫不出來？還是根本就是懶得寫？這個國家怎麼會有如此擺爛的行政院。

根據「公民投票法」第15條第2項，立法院對於第2條第2項第3款之事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票，不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定。

中選會說明，由於全國性公民投票案第21案係立法院依公民投票法第15條第2項規定，經立法院院會通過後交由中選會辦理公民投票，依該條項規定，亦不適用第17條第1項第3款「政府機關針對公民投票案提出之意見書」公告事項，因此全國性公民投票案第21案公民投票公報無須彙集政府機關意見書。

核三重啟公投訂於8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」（記者李文馨翻攝）

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