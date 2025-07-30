中國國台辦稱大罷免失敗證明「抗中保台」不得人心 學者：扭曲解讀

726大罷免首波投票宣告失敗，傅崐萁等24名國民黨立委全數過關。（資料照）

2025/07/30 14:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免失敗，外媒多以「台灣民眾否決罷免親中立委」角度解讀。中國國台辦發言人陳斌華今天聲稱，這顯示「抗中保台」路線違背島內主流民意，不得人心。學者批評，完全是片面扭曲解讀。

726大罷免首波投票宣告失敗，傅崐萁等24名國民黨立委全數過關。賴清德總統日前發文感謝「公民力量」，提到「每一個政黨的政治人物，都有對國家的忠誠義務；也更加確立了反共護台的國家方向，更加凝聚了反共護台的公民力量」。

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陳斌華在國台辦記者會反批，賴清德的說詞完全是自欺欺人，充分揭露其冥頑不化的「台獨」本性。民進黨在7月26日投票慘敗，充分證明其「抗中謀獨」違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中共這次大動作介入台灣的罷免選舉，公然在選前介入操作「反罷免」議題，全力支持台灣的反對黨，選前就希望看到沒有一人被罷免成功，投票結果正中中共下懷。

洪敬富指出，這次大罷免結果，被中共操作成對台統戰在習近平領導之下取得重大成就，導向罷免之所以成功是台灣人唾棄賴清德的「抗中保台」，視為台灣人對賴清德投下不信任票，完全是片面扭曲解讀。

他分析，中國共產黨將一切都導向民進黨的錯，經過這次大罷免，中共會更有底氣及信心，對台統戰操作及介選將加劇，可以預期2026年縣市長選舉，中共將全面介入並結合國內反對黨派。

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