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    首頁　>　政治

    大罷免桃園六席全保住 張善政高調宣布下週赴日考察

    桃園市長張善政今在市政會議時高調宣布下週赴日考察。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政今在市政會議時高調宣布下週赴日考察。（記者謝武雄攝）

    2025/07/30 14:25

    〔記者謝武雄／桃園報導〕第一波大罷免結束，桃園六席國民黨立委全部保住，市長張善政今天在市政會議高調宣布，下週一至週五（8月4~8日）將出訪日本的香川縣、宮城縣；其中香川縣是實地參訪三年一度、國際知名的「瀨戶內國際藝術季」，至於宮城是「樂天集團」另一支球隊「樂天金鷲」主場所在地。

    張善政說，香川縣是桃園的姊妹市，上任二年多來已經組團來桃園五次，年初組團參訪台灣燈會就熱情邀約桃園回訪，因此這次回訪，除了希望延續雙邊的互動與友誼，也希望能借鑑當地在觀光、文化與體育方面相關的經驗，讓更多人看見桃園之美。

    張善政也提到，地景藝術節一直是我們桃園觀光的重要品牌，每年都吸引超過百萬人次參與，此次前往香川縣實地參觀「瀨戶內國際藝術季」，包括草間彌生的「南瓜系列」、安藤忠雄的「地中美術館」等作品，市府也會與策展團隊交流，希望學習國際的經驗，提升桃園策展的專業與能量。

    至於宮城縣，張善政說，將與日方討論如何推動台日棒球交流、體育交流、城市行銷等議題，這是桃園市政府首次拜會宮城球場，他也獲邀於8月6日擔任開球嘉賓，也感謝樂天球團的熱情協助與安排，促成這次交流。

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