藍白合默契遭質疑 南投縣長許淑華強調支持核電

南投縣長許淑華30日表示自己支持核電，會鼓勵民眾投下核三廠重啟公投案同意票。（記者張協昇攝）

2025/07/30 14:25

〔記者張協昇／南投報導〕大罷免第二波投票將在8月23日登場，當天除了7名藍委罷免案，民眾黨團提案的核三廠重啟公投案也一起投票，南投縣長許淑華日前受訪表示為怕長輩混淆投錯票，將宣導2票均投不同意票，以保住南投兩席立委馬文君、游顥，引發民眾黨支持者不滿，許淑華今（30）日表示自己非常支持核電，也會鼓勵民眾投下核三廠重啟公投案同意票，至於罷免案因宣講投不同意票會有困難度，兩位立委會製作識別文宣，避免長輩投錯票，並強調藍白合早有默契，民進黨不用見縫插針。

對此，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴反駁說，為保住南投兩席藍委，要宣導罷免與核電重啟公投均投不同意，是許淑華自己跟媒體說的，民進黨從來沒有人挑撥藍白合，如今許淑華怕得罪民眾黨支持者，講出這樣的話無異上演「神鬼傳奇」，鬼是她、神她也要扮演，好壞人都要做，民意無法接受。

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許淑華說，近日有不少朋友傳給他圖卡，上面寫著許淑華開第一槍反對核電，問她是不是真的，還有圖卡說南投要普發發現金，所以要投罷免同意票，類似企圖混淆視聽的訊息，不堪其擾。事實上她非常支持核電，因為核電便宜又穩定，黨中央也早已定調支持核三廠公投延役案。

許淑華話鋒一轉指出，其實藍白合早有默契，民眾黨立委麥玉珍之前接任該黨南投黨部主委，她出席時就強調會加強雙方合作，所以民進黨不用見縫插針，應該走出726罷免案挫敗，好好到南部協助救災，回歸國事，才能挽回人民的心。

民眾黨立委麥玉珍（左4）今年6月接任南投縣黨部主委，南投縣長許淑華（左3）與民眾黨主席黃國昌（左2）均出席交接禮禮。（資料照）

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