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    首頁　>　政治

    中國搶賀電反控賴政府藉體育謀獨 立委批：把台灣強壓在PRC之下

    台灣跆拳道代表隊近日在德國世大運拿下銀牌，卻有中國人員企圖搶奪我國政府賀電，與我方爆發推擠衝突。中國國台辦今日嗆聲，堅決反對「民進黨當局」藉體育「謀獨挑釁」，不得人心、註定失敗。（翻攝直播）

    台灣跆拳道代表隊近日在德國世大運拿下銀牌，卻有中國人員企圖搶奪我國政府賀電，與我方爆發推擠衝突。中國國台辦今日嗆聲，堅決反對「民進黨當局」藉體育「謀獨挑釁」，不得人心、註定失敗。（翻攝直播）

    2025/07/30 14:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣跆拳道代表隊近日在德國世大運拿下銀牌，卻有中國人員企圖搶奪我國政府賀電，與我方爆發推擠衝突。中國國台辦今日嗆聲，堅決反對「民進黨當局」藉體育「謀獨挑釁」，不得人心、註定失敗；立委痛批，中共囂張來搶賀電，這種做法是把台灣強壓在中華人民共和國下，將台灣視為中國一部分。

    國台辦發言人陳斌華聲稱，「奧運模式」是國際體育界公認的處理台灣問題的通行法則，也是兩岸體育界人士共同遵守的原則，為促進兩岸體育交流合作、推動兩岸體育健兒參加國際體育賽事提供了基礎性制度保障。

    陳斌華指控，「民進黨當局」一再造謠生事，挑戰奧運模式，目的是藉體育「謀獨」。包括體育界在內的島內各界人士應明辨是非，認清其「台獨」禍心，不隨之起舞。

    針對台灣方面頒發賀電給選手是向來慣例，為何中國這次要來搶賀電？陳斌華回應，德國世大運的問題，中國體育聯合會已做說明，國際大學生體育聯合會也表明立場，支持中國代表團的正當行為。

    陳斌華指稱，「奧運模式」是國際和兩岸體育界共同遵守的基本原則，必須全面準確執行「奧運模式」，不應該出現違背「奧運模式」的名、旗、歌、徽及材料、標示或口號。

    陳斌華說，國際體育賽事活動相關場合，不允許進行涉及政治、宗教、種族的發聲，我們堅決反對「民進黨當局」藉體育「謀獨挑釁」，任何妄圖違反國際及兩岸體育界基本原則，出於政治目的、政治私利干擾體育賽事的都不得人心、註定失敗。

    對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，我國選手去國際比賽得到獎牌都希望與國人分享，以中華民國台灣為榮耀，全世界都是如此，但中共不承認中華民國，不斷在國際場合打壓，甚至用惡霸方式搶賀電，強硬粗暴方式要來抹煞。

    賴瑞隆批評，中華民國與中華人民共和國是兩個不同的政權，中共囂張要來搶我們的賀電，這種做法是把台灣強壓在中華人民共和國之下，將台灣視為中國一部分。

    賴瑞隆說，中共無視中華民國存在，無視台灣人民的尊嚴、榮耀和歸屬感，在各種場合不斷打壓，完全不尊重台灣選手，只會讓台灣人更加厭惡中共。

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