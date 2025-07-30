經濟部發圖卡秀「治水」政績 吳思瑤怒：不要這麼不食人間煙火

對於經濟部發布治水圖卡，吳思瑤坦言，自己看到圖卡當下也是傻眼，認為發布圖卡時機不宜。（記者李文馨攝）

2025/07/30 13:56

〔記者李文馨／台北報導〕丹娜絲颱風災情未平，中南部近日因西南氣流與低壓帶影響，連續遭致災性豪雨侵襲，多處低窪地區傳出嚴重積淹水，然而經濟部卻在官方臉書貼出5組治水成果圖卡，強調前瞻基礎建設已顯著縮小淹水面積、加快退水速度。對此，民進黨團幹事長吳思瑤痛批，「不要這麼不食人間煙火」，直言圖卡發布時間不宜。

對於經濟部發布治水圖卡，吳思瑤今天在立法院受訪時坦言，看到經濟部圖卡真的是「傻眼」，現在是發圖卡的時機嗎？她認為，經濟部同仁們應該要共體時艱，不要這麼不食人間煙火，當災民在第一線承受雨患，人民都還在復原家園時，發此圖卡時機點真的很不好。

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「看了都很傻眼，甚至生氣。」吳思瑤直言，站在執政者角度，過去不論藍綠執政，都陸續針對治水提出特別預算，治水這種跨域、跨縣市，需要很高國家資源挹注，因為共同因應的是極端氣候下需要增進防災治水相關的國土韌性，當然是要做的事，藍綠執政期間，針對治水預算，大家都有共識要投入。

吳思瑤說，前瞻基礎建設在近幾年來，大力在防災治水，增進國土韌性上是對的方向、政策、建設，往往看不見的建設更應該做，在災害來臨之時，就會看到前瞻建設投入是對的方向。她強調，彰顯政策是對的方向或成效，但不該在災民還在受難的當下，經濟部應該要多檢討，大家都是救災為先，無論如何應先協助災民。

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