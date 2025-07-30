為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「綠色恐怖」耳語再起 游錫堃：藍營為白色恐怖開脫

    游錫堃（右）今天出席郭雨新逝世40週年紀念展。（記者王峻祺攝）

    游錫堃（右）今天出席郭雨新逝世40週年紀念展。（記者王峻祺攝）

    2025/07/30 14:03

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕726大罷免後，執政黨遭批「綠色恐怖」的耳語再起，前立法院長游錫堃今天在宜蘭表示，國民黨以「綠色恐怖」說法想為白色恐怖開脫，簡直是荒謬至極，現今的民主台灣沒有動員戡亂時期臨時條款，也沒有思想審查與組黨禁令，不會有人再受到過去國民政府的獨裁與專制壓迫！

    游錫堃今天出席宜蘭郭雨新逝世40週年紀念展，致詞時提及蔣渭水、郭雨新與林義雄是他人生中的3大啟蒙者，而他與郭雨新正好相差40歲，回顧前輩走過的路，更加感佩郭雨新的堅毅與遠見。

    游錫堃說，在過去白色恐怖時期，思想即為罪，政治打壓無所不在，郭雨新挺身而出為台灣爭取自由與人權，是台灣走向民主的基石，如今政治環境卻遭藍營及前總統馬英九說是「綠色恐怖」，但白色恐怖有戒嚴、組黨被抓等，這些人若來看郭雨新紀念展，就能知道2者間的天壤之別。

    游錫堃也提到美麗島事件和中壢事件，強調國民黨過去的打壓行為，期許透過郭雨新紀念展，喚起大眾對當前政治氛圍的省思，現今社會在民主先驅的改變下，不會有人再受到過去國民政府的獨裁與專制壓迫，國民黨是透過「綠色恐怖」言論，混淆、合理化過去的白色恐怖。

    前立法院長游錫堃今天在宜蘭表示，國民黨以「綠色恐怖」說法想為白色恐怖開脫，完全是荒謬至極。（記者王峻祺攝）

    前立法院長游錫堃今天在宜蘭表示，國民黨以「綠色恐怖」說法想為白色恐怖開脫，完全是荒謬至極。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播