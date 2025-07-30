「綠色恐怖」耳語再起 游錫堃：藍營為白色恐怖開脫

游錫堃（右）今天出席郭雨新逝世40週年紀念展。（記者王峻祺攝）

2025/07/30 14:03

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕726大罷免後，執政黨遭批「綠色恐怖」的耳語再起，前立法院長游錫堃今天在宜蘭表示，國民黨以「綠色恐怖」說法想為白色恐怖開脫，簡直是荒謬至極，現今的民主台灣沒有動員戡亂時期臨時條款，也沒有思想審查與組黨禁令，不會有人再受到過去國民政府的獨裁與專制壓迫！

游錫堃今天出席宜蘭郭雨新逝世40週年紀念展，致詞時提及蔣渭水、郭雨新與林義雄是他人生中的3大啟蒙者，而他與郭雨新正好相差40歲，回顧前輩走過的路，更加感佩郭雨新的堅毅與遠見。

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游錫堃說，在過去白色恐怖時期，思想即為罪，政治打壓無所不在，郭雨新挺身而出為台灣爭取自由與人權，是台灣走向民主的基石，如今政治環境卻遭藍營及前總統馬英九說是「綠色恐怖」，但白色恐怖有戒嚴、組黨被抓等，這些人若來看郭雨新紀念展，就能知道2者間的天壤之別。

游錫堃也提到美麗島事件和中壢事件，強調國民黨過去的打壓行為，期許透過郭雨新紀念展，喚起大眾對當前政治氛圍的省思，現今社會在民主先驅的改變下，不會有人再受到過去國民政府的獨裁與專制壓迫，國民黨是透過「綠色恐怖」言論，混淆、合理化過去的白色恐怖。

前立法院長游錫堃今天在宜蘭表示，國民黨以「綠色恐怖」說法想為白色恐怖開脫，完全是荒謬至極。（記者王峻祺攝）

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