羅智強動手術批賴可惡又缺德 吳思瑤：眼睛痛也要「賴」給清德嗎

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，眼睛痛也「賴」給清德嗎？拉肚子也要「賴」給清德嗎？這個恐怕有點太過了。（記者李文馨攝）

2025/07/30 13:16

〔記者李文馨／台北報導〕726大罷免失利，國民黨立委羅智強昨發文表示，過去抗民進黨發動的惡罷，身體幾乎被榨乾，因此直到惡罷成功才進行手術，文末不忘痛批始作俑者總統賴清德「可惡又缺德」。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，眼睛痛也「賴」給清德嗎？拉肚子也要「賴」給清德嗎？這個恐怕有點太過了。

羅智強表示，眼睛已經腫痛長達3個禮拜，但礙於正值罷免最後階段，只能咬牙苦撐。直到反惡罷成功，他才終於在今早抽空動個小手術。文末並提到，為了對抗民進黨發動的惡罷，身體幾乎被榨乾，壓力大到快被拖垮，讓他不禁宣洩心中怒氣痛罵「可惡又缺德的賴清德！」

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吳思瑤今天在立院受訪表示，前陣子在議場就發現羅智強眼睛確實是有點狀況，她自己前陣子眼睛也有一點狀況，但做政治工作，本來個人的身體病痛都要跟自己工作本身做一個好的時間調配，「早點就醫也是應該，拖到晚就醫，然後還要『賴』給清德？」

吳思瑤說，祝福羅智強早日康復，但是不要凡事都是只想著他心中的怨念在那裡，這樣不太健康。自己上次關心羅智強的傷勢，應當也是類似針眼這一類的東西，「針眼為什麼會長，就火氣太大，所以火氣不要那麼大，calm down（冷靜）。」

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