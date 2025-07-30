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    網傳台中普發現金圖卡、盧秀燕喊告 吳思瑤批雙標：自己打臉自己

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

    2025/07/30 13:12

    〔記者李文馨／台北報導〕網傳台中市政府普發現金4萬元圖卡，中市府及市長盧秀燕急於澄清。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今天在立法院受訪表示，迴力鏢來得又急又快，並譴責台中市長盧秀燕告發公民，壓迫民眾的言論自由，國民黨人雙標，自己打臉自己。

    「這迴力鏢真的又急又快，用你的魔法對付你啊。」吳思瑤說，歲計賸餘怎麼使用、稅收超徵法規上如何進行，過去在立法院多次討論普發現金1萬元，也多次說明法規、歲計賸餘用處、超徵也有其他法定用途，但藍白不聽就是不聽、非常民粹、粗暴地以救罷免買票思維強推普發現金。

    吳思瑤指出，現在迴力鏢來了，公民朋友製作圖卡倡議政策，要求中央這樣主張，地方政府就要跟進，「這只是用你的魔法對付你而已」。她說，藍營地方縣市面對公民挑戰時完全變成另一個模樣，可以看到他們的雙標，看到他們如何「嚴以待人、寬以待己」，用不同標準，在不合理、不合法、不合憲的情況下要求中央政府。

    吳思瑤提到，民進黨團也要譴責，台中市長盧秀燕居然對公民朋友製作的圖卡、對他們進行的政策倡議、公民的言論自由，用告發方式進行言論壓迫，「盧媽媽選前喊普發，選後變告發，國民黨人你們的雙標、自己打臉自己，現在看得非常清楚。」

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