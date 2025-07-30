林錫耀喬司法官位？ 鄭銘謙：暗網來源不明、真偽難辨

鄭銘謙表示，檢察官人事基本上由票選決定，並針對強調暗網爆料林錫耀涉入司法人事關說指「網傳來源不明、真偽難辨」；但黃國昌未待其回應結束，即急促打斷。（記者劉詠韻翻攝）

2025/07/30 12:41

〔記者劉詠韻／台北報導〕網路近期流出疑似前民進黨秘書長林錫耀「關說司法人事」的對話截圖，民眾黨立委黃國昌今（30）日於立法院司法及法制委員會質詢中，批評檢察官、調查局長人事遭「喬定」；法務部長鄭銘謙表示，檢察官人事均由票選決定，並強調「暗網來源不明、真偽難辨」，高檢署檢察長張斗輝則指，檢察官目前已對此展開刑事調查、並分他案偵辦。

社群平台Threads近日熱傳一份來自暗網「dark論壇」的資料，標題為「Demo林錫耀–前民進黨秘書長」，包含9個檔案，內容疑涉及多位檢察官、調查局與廉政署高層人事，並出現疑似協調、分配官位的對話紀錄，引發外界關注是否涉及政治干預司法。

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黃國昌在質詢中直指，林錫耀憑什麼能夠介入檢察官任命，甚至參與調查局長的安排？他並引用媒體報導指出，認為「基層檢察官說一定是真的」，更點名曾偵辦鄭文燦案件、後來簽結的檢察官王俊力，質疑是否有「壓案」之嫌。

鄭銘謙表示，檢察官人事基本上由票選決定，並針對強調暗網爆料林錫耀涉入司法人事關說指「網傳來源不明、真偽難辨」；但黃國昌未待其回應結束，即急促打斷，傳張斗輝回應質詢。張斗輝說，「這部分會有檢察官依法偵辦，是刑事調查、分他案，但偵查不公開。」

面對爭議，林錫耀先前已發聲明駁斥，強調網傳截圖是「拼湊、偽造的虛假資訊」，質疑有人趁其出國之際蓄意操作輿論，並表示已委託律師向治安單位提出告訴，全力追究相關不法行為。

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