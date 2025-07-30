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    柯文哲政治獻金用去哪？ 四叉貓列排行榜：陳琬惠每月領20萬

    前台北市長柯文哲。（資料照）

    前台北市長柯文哲。（資料照）

    2025/07/30 13:21

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕監察院29日公告113年總統、副總統擬參選人收支結算表及第1次賸餘結算表，其中柯文哲、吳欣盈因違反「政治獻金法」應沒入5579萬餘元、裁處374萬元罰鍰，未來可能出現追討爭議。對此PTT網路紅人「四叉貓」列出柯文哲政治獻金的支出排行榜。

    四叉貓在臉書PO文表示，總統大選結束後，柯文哲的政治獻金還剩下六千多萬元，這些剩餘款項去年又被花掉了3200萬元，昨天監察院公布明細，我很無聊幫忙弄了一個支出排行榜，看看阿北的辛苦錢都被花到哪去了！

    四叉貓指出，柯文哲剩下的錢太多花不完，拿去灌給眾望基金會200萬元，反正灌進去也是幫忙養黨員和周榆修．柯文哲在選舉期間灌了4000萬給木可還不夠，選完竟然又灌了147萬元進去。

    四叉貓續指，陳琬惠不當立委後，民眾黨用柯文哲政治獻金餘額去養她，每個月給她20萬的薪水．李文宗跟李文娟去年被羈押之前，總共領走一百多萬，但是什麼事都不知道．柯文哲政治獻金又灌給民眾黨71萬元，拿來做什麼真好奇，去年撥款42萬養了匯流這家媒體。

    四叉貓直言，傅郁揚，搞電子菸的那個，民眾黨社發部副主任，幾個月前用媒體證偷帶游智彬進立法院的那位，謝泊泓，柯文哲心腹，高虹安找去當新竹市行政處長，已婚還偷吃黨工小妹，事件爆發後柯文哲聲稱已開除，結果還在用政治獻金偷養他。

    四叉貓列出柯文哲政治獻金支出表。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓列出柯文哲政治獻金支出表。（圖擷取自 臉書）

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