網造謠台中「普發4萬」 傅崐萁酸：當民進黨側翼要讀點書

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/07/30 12:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕近期網路上出現諸多因立法院修正財劃法，因此地方政府要「還稅於民」的不實圖卡，提及台中要發4萬、台北要發1萬8、新北每人領3萬等訊息，各地方政府已出面澄清是假訊息。國民黨團總召傅崐萁今天受訪諷刺，「要當民進黨的側翼也要讀一點書」，什麼叫做財劃法，什麼叫超徵，不要用這麼荒唐的方式來顯示出民進黨的水平就是這麼高。

傅崐萁表示，正值南部淹水，災民哀嚎的時候，國家面對這麼重大的災害，民進黨側翼竟然還在散播謠言說台中市要發4萬，還用了盧秀燕的照片，民進黨如果持續用側翼謠言治國，這是國家何其的不幸。

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傅崐萁指出，一個基本的常識，過去賴清德市長、蔡英文在野黨黨主席、蘇貞昌在野黨黨主席，哭天搶地喊了一、二十年財劃法一定要修正，就是要讓地方能夠落實憲法的地方自治，有足夠的財源讓地方的建設、福利或各方面的措施 能夠盡快的來落實。那對於中央超徵收要還稅（錢）於民，這是行之多年，包括在這個蔡英文總統任期內，還有蘇貞昌行政院長、陳建仁行政院長都實施了非常多次，馬總統任內也有實施。

傅崐萁強調，重點是，超徵是還錢於民 ，而財劃法的修正，是讓偏鄉落後的地方能夠把基礎的建設完成，「所以要當民進黨的側翼也要讀一點書」，什麼叫做財劃法，什麼叫超徵，用這麼荒唐的方式來顯示出民進黨的水平就是這麼高。

傅崐萁說，他希望落實中華民國憲法的地方自治，也呼應賴清德市長當時迫切的呼喊要趕快修正才化法，讓所有地方有能力來做建設，能夠照顧地方的家庭。

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