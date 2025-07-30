出席數位李登輝特展 蔡英文：讓人民聲音成為民主最關鍵的一部分

前總統蔡英文30日出席「民主先生2.0數位李登輝」特展的開幕儀式。（記者劉信德攝）

2025/07/30 12:51

〔記者林欣漢／台北報導〕前總統李登輝逝世5週年，《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》今日舉行開幕儀式，前總統蔡英文致詞時表示，每一個時代的台灣人，都有屬於自己的挑戰，我們這一代面對的，是如何透過擴大公民參與，讓人民的聲音成為民主最關鍵的一部分，進而深化、精進民主制度，守護得來不易的民主與自由。

財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）攜手國史館與李登輝基金會，共同推出《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》。

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蔡英文在開幕儀式提到，在1990年代的最後幾年，她與李登輝前總統有很多互動，那時候自己只是一個學者，充其量是一個國安會諮詢委員，對政治的經驗確實不多，每次有機會與李前總統聊天，都是他講得比較多，李前總統的人生歷練非常豐富，且身上帶有很多不同文化的集結，國、台、日、英語穿插。現在的年輕世代比較幸運，有了AI的幫忙，他講的每一句話應該都聽得懂。

蔡英文感謝李登輝基金會董事長李安妮花了很多時間，讓這個世代年輕人能更接近李登輝，可以知道他的想法，他對台灣過去的這些貢獻，以及對台灣未來的期許，這是一件非常重要的事情，讓李登輝可以影響每一個世代的台灣人並對話，這是一個結合科技與歷史的展覽，更是在AI浪潮下重要的民主記憶工程，透過深層式AI與模擬技術，讓「民主先生」可以跨越時空，與這一代人互動，共同思考台灣民主的未來。

蔡英文指出，李前總統曾以堅定的信念與智慧，帶領台灣完成民主轉型，從威權走向自由，從萬年國會走向國會民主化，讓台灣人民成為真正的國家主人，相信展覽開始後，大家一定有很多問題想問「數位李登輝」，聽聽他的回答，回答的內容是以李前總統過往的思想與資料為基礎，推論他的選擇與價值，模擬出來的答案，這些答案或許可以給我們很多啟發，思考如何因應這個世代的挑戰。

前總統蔡英文（左起）、李登輝基金會董事長李安妮、前立法院長王金平及前總統府秘書長黃昆輝等人，30日出席「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」開幕儀式。（記者劉信德攝）

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