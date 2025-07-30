726罷免失利後 蔡英文：民主之路從來不是一帆風順

726大罷免落幕，前總統蔡英文30日出席「民主先生2.0數位李登輝」特展開幕儀式，她致詞時再次感謝志工，「我們一起上了一堂最實用的公民課」。（記者劉信德攝）

2025/07/30 12:10

〔記者林欣漢／台北報導〕首波「726」大罷免落幕，廿四位國民黨立委罷免案皆以失敗告終，前總統蔡英文今日出席《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》，蔡英文致詞時特別提到，她要再次謝謝這段期間在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友，「不論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課，這也證明了台灣的民主不是空泛的口號，而是深深紮根在人民的日常」。

蔡英文指出，台灣在民主的路上，從來都不是一帆風順，而是在諸多挑戰中凝聚團結的力量，一步步開闢出來，在這一條民主的道路上，我們有時候會遇到挫折、失望，但我們必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進的一大步。

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蔡英文表示，每一個時代的台灣人，都有屬於自己的挑戰，在李登輝前總統的年代，有野百合運動捲起推翻威權的巨浪，也有終止動員戡亂時期、舉行台灣第一次總統民選等改革，為台灣的民主政治展開新頁，我們這一代面對的，是如何透過擴大公民參與，讓人民的聲音成為民主最關鍵的一部分，進而深化、精進民主制度，守護得來不易的民主與自由。

蔡感謝志工「我們一起上了一堂最實用的公民課」

蔡英文說，「我要再次謝謝這段期間在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友，不論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課，這也證明了台灣的民主不是空泛的口號，而是深深紮根在人民的日常」。

蔡英文進一步表示，如果在實踐民主的過程中大家有一些疑問、焦慮或懷疑，或許可以試試和這位「民主先生2.0」分享，一起思考公民參與的意義，也一起探索自己可以為台灣民主做些什麼，希望藉由這個展覽，能讓我們重新回想李前總統說過的，推動民主化是長期的工程，相信世世代代的台灣人都會繼續為台灣的民主自由團結一心，並肩同行，讓我們走進展覽，也走進台灣民主的過去與未來，重新聚集勇氣，共同面對台灣下一階段的考驗。

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