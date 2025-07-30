遭白提案移送紀律委員會懲戒 柯建銘批「秋後算帳」、顛倒是非

立院民眾黨團明天協商討論將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會懲戒公決案，柯建銘今天接受本報訪問時直言，「這一看就是秋後算帳」。（資料照）

2025/07/30 11:45

〔記者李文馨／台北報導〕立院民眾黨團明將召集朝野協商，處理對行政院長卓榮泰兩項譴責案、國安會秘書長吳釗燮下台案，及民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會懲戒等4件公決案。柯建銘今天接受本報訪問時直言，「這一看就是秋後算帳」、顛倒是非，並提醒，勿忘8月23日罷免案，請藍白適可而止。

民眾黨團總召黃國昌明天下午擬召集朝野黨團協商，預計處理4件公決案，第一，對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求儘速提名NCC委員名單；第二，國安會秘書長吳釗燮請辭下台負政治責任；第三，對卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告國家利益高於政黨利益，政黨利益不能凌駕人民利益；第四，將柯建銘移送紀律委員會，對其恣意妄為行為做出懲戒。

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柯提醒勿忘823罷免

「這一看就是知道是秋後算帳，無庸置疑。」柯建銘受訪說，委員會協商後，還有韓院長層級的協商，明天的協商就是過水。

對於提案指柯建銘恣意辱罵韓國瑜及其他委員，在議場暴走並將拐杖作為攻擊武器，毀損公物、傷害委員的暴力行為。

柯建銘還原當時事發經過說，當時開會已經結束，藍白卻違法違憲繼續開會，所以他過去用拐杖敲桌子、杖打賣國賊。他也質疑，請問韓國瑜、藍白立委，開會時間結束還可以開會嗎？這樣你們到國民黨中央黨部開是否也算數？

「應該是我們要譴責他們，怎麼是他們來譴責我？」柯建銘批評，藍白顛倒是非，強調卓榮泰、吳釗燮的譴責案根本是「無中生有」，呼籲藍白不要顛倒是非、適可而止，勿忘還有823。

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