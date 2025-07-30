是否支持中市府普發現金？ 藍委楊瓊瓔：如提案通過樂觀其成

罷團痛批普發一萬元現金是違憲撒幣大騙局。（擷取自中三拒瓔臉書）

2025/07/30 11:40

〔記者歐素美／台中報導〕雖然726大罷免失利，但台中市第2、3、8選區罷免國民黨立委將於823投票，罷團志工今天仍冒雨站路口宣傳，其中，台中市第3選區罷團「中三拒瓔」今天表示，普發一萬元現金是違憲撒幣大騙局，台中市政府也超徵，請問楊瓊瓔立委，「妳支持超徵要還稅於民，那妳會幫中三鄉親向台中市政府爭取普發現金嗎？」楊瓊瓔回應指出，可以請台中市民進黨議員提案，若通過，樂觀其成。

楊瓊瓔表示，如果台中市政府財政還有賸餘，台中市議會提案普發現金在議會通過，她也樂觀其成。但中央普發1萬是立法院三讀通過，請中央先依照立法院通過的議案施行。

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中三拒瓔在臉書發文表示，普發一萬元現金是違憲撒幣大騙局，根據《中華民國憲法》第70條明文規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，立委只能審查政府送來的預算案，不能增加預算項目，大法官釋字第264、391號解釋明確表示立委提案增加預算違憲！國民黨立法院黨團主張普發現金一萬元，把原本行政院沒有提出的預算強行通過，明顯違反憲法。

中三拒瓔指出，超徵稅收不是國家多賺了人民的錢，而是2024年企業營收亮眼，國家才能收到「超過原本預期」的稅收。這些稅收應該優先用於減少舉債，或投入基礎建設、災害防備等真正的公共需要、用在弱勢族群，而不是不分貧困，拿來大撒幣。

中三拒瓔表示，台灣目前正處於極端氣候風險中，丹娜絲颱風對中南部地區造成的損失也還需要政府災後復原的經費支出，國民黨卻一面刪減台電1000億的撥補，一面強行增加2300億支出，一邊弱化台灣的國土抗災韌性，一邊讓政府財政更加惡化，這樣違憲又惡化國家財政的「政績」，不是騙局什麼才是騙局？

罷團「希望無瓊」志工30日一早就到神岡區中山路站路口，宣傳同意罷免楊瓊瓔。（罷團提供）

罷團「中三拒瓔」志工也冒雨，在神岡社口宣傳同意罷免國民黨立委楊瓊瓔。（罷團提供）

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