朱孝天喊「希望兩岸快統一」 顏擇雅曝背後目的

F4吳建豪（左起）、周渝民、言承旭、朱孝天睽違12年合體。（資料照；相信音樂提供）

2025/07/30 12:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕男團F4成員朱孝天，近日直播時脫口「真的很希望趕快統一」，還稱「台灣是一個省」，引發爭議。作家顏擇雅表示，朱孝天可能不算愚蠢。兩岸若真統一，北京一定希望兩邊在文化與經濟上能加速融合，所以台灣藝人可能在「內地」可以繼續享受幾年身為「台灣藝人」的優待，雖然只是幾年，但一定足夠朱孝天賺飽飽。

F4近期在五月天台北及中國演唱會驚喜合體，言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民時隔多年再度同框，讓不少粉絲感動落淚。近年事業轉往中國的朱孝天，近日常開直播與粉絲互動，不過他28日直播時突然表示，小時候台灣就是叫做「台灣省」，他一直覺得台灣就是一個省，他還說：「我真的是希望趕快統一。」而其實他2021年也曾在微博表態，表示希望兩岸快統一。

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顏擇雅表示，雖然兩岸若真統一，一定夠讓朱孝天賺飽飽，但朱孝天是朱孝天，其他人是另一回事。許多人在「統一」後可能馬上受害。例如媒體工作者，「你以為只有『三民自』完蛋嗎？你以為只要自願限縮言論自由就沒事嗎？」顏擇雅說，一旦統一，表示所有媒體都要姓黨。問題是既然都要姓黨，媒體可能整合一兩家即可，或被中國那邊的媒體集團併購，成為台灣分部，導致大裁員。

顏擇雅也說，屆時中國那邊新聞類雜誌大舉來台，台灣這邊的《商周》、《財訊》、《天下》、《遠見》等等，誰可以維持獨立同時生存下來？以上還只考量商業邏輯，不去想會不會有中央人大通過「台版國安法」。「但想想也知，一定有。」

顏擇雅表示，目前在世的台灣人都沒有「被改朝換代」的經驗，以為改朝換代只有打不打仗的差別。事實上，除非是民主憲政保護的政黨輪替，所有的改朝換代都一定造成大量的有家歸不得、財產剝奪、沉冤難雪。台灣士紳如林獻堂、陳炘在1945年絕對想不到自己即將成為「台灣光復」的受害者。中國農民工黨創始人章伯鈞、望族學者儲安平在1949年也想不到自己即將成為「中國人民站起來了」的受害者，至今無法平反。

顏擇雅最後強調，她上述所說只針對朱孝天一人，不是針對任何「討厭民進黨」或7月26日選擇「不同意」的人。她一向反對濫用「中共同路人」標籤。

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