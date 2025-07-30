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    白營擬審卓榮泰、柯建銘、吳釗燮4案 吳思瑤批霸凌：缺乏正當性

    民進黨團幹事長吳思瑤表示，選在罷免後排審，更多的是墊檔與洩憤，並認為4議案提出就缺乏正當性，藍白鎖定特定對象霸凌。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤表示，選在罷免後排審，更多的是墊檔與洩憤，並認為4議案提出就缺乏正當性，藍白鎖定特定對象霸凌。（資料照）

    2025/07/30 10:58

    〔記者李文馨／台北報導〕立院民眾黨團明擬召集朝野協商，處理對行政院長卓榮泰譴責案、國安會祕書長吳釗燮下台案，並將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會等4件公決案。民進黨團幹事長吳思瑤今天接受本報訪問時表示，選在罷免後排審，更多的是墊檔與洩憤，並認為，議案提出就缺乏正當性，藍白鎖定特定對象霸凌。

    民眾黨團總召黃國昌明天下午擬召集朝野黨團協商，預計處理4件公決案，第一，對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求儘速提名NCC委員名單；第二，國安會秘書長吳釗燮請辭下台負政治責任；第三，對卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告國家利益高於政黨利益，政黨利益不能凌駕人民利益；第四，將柯建銘移送紀律委員會，對其恣意妄為行為做出懲戒。

    吳思瑤今天表示，這些議案確實應該經過協商，她尊重這個程序的進行，只是這些議案當初提出來時就缺乏正當性，本身相當有針對性，藍白用多數鎖定他們想霸凌的對象。

    吳思瑤說，現在因為延會、完全沒案，他們要拿這些毫無道理的譴責案「墊檔」，她認為，選在此時後排審，更多的是墊檔與洩憤，但這並非立法院好的提案方式，「回到這些議案本身去檢視，真的站不住腳。」

    吳思瑤強調，黨團在7月26日之後，不斷釋放善意，表示在國會願意種下更多橄欖樹，可以對話的部分都願意合作，擱置對立性、政治性的議題，黨團做這樣的努力，希望在野黨委員也能接收這樣的善意，尊重他們的排案，但顯然多一點善意會比較好。

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