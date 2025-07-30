台中「823戰役」 視為2026年市長前哨戰

民進黨有意參選中市長的立委何欣純，將會在八二三罷免中再號召五一戰隊宣傳罷免。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/30 11:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市繼726大罷免後，8月23日為3名立委的第二梯次大罷免，包括國民黨中二選區立委顏寬恒、中三的楊瓊瓔及中八的立法院副院長江啟臣，江啟臣被視為國民黨下屆台中市長人選，民進黨市長人選則是立委何欣純，外界認為823罷免等於是台中市長選舉提早開打，有意參選總統的台中市長盧秀燕，定會全力反罷免，民進黨也表示接下第二屆階段的罷免任務，其戰況將會比726更激烈。

第一梯次726大罷免時期，可看到被視為代表民進黨要參選台中市長的立委何欣純，號召五一戰隊的民進黨各選區立委，在台中市區四處協助公民團體宣傳，民進黨市議員於各宣揚罷免的場合到場；盧秀燕及國民黨其他縣市長也都至台中市反罷免，國民黨籍議員力挺同黨立委；藍綠市議員的罷免及反罷免造勢，可視為2026年台中市議員選舉的提前操兵。

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雖然726大罷免已結束，但是對台中市而言，823重要性不下於726，政界人士分析，此役可能被罷免的立委，除了有被視為國民黨台中市長未來人選的立委江啟臣，還有對市長有參選意願的立委楊瓊瓔，因此民進黨自然在823這一役更傾全力打這一場戰，若一舉將江啟臣及楊瓊瓔罷免，在明年台中市長選舉這一役，就好選許多，而且能提振黨的士氣。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天就表示，民進黨必然也必須要扛起更大的責任，「在823這一戰，我們還是要全力以赴」，且讓「五一戰隊」的力量，能夠更集中；顯見了民進黨的決心。

政壇人士便表示，不能小覷民進黨的戰鬥力，尤其此次全國7個選區的國民黨立委面臨被罷免，多數集中在中台灣，民進黨一定會把力量集中在中台灣，尤其是台中市，更有指標意義，國民黨也會傾力反擊，已可想而知，「八二三戰役」會如何的激烈了。

立法院副院長江啟臣被視為國民黨台中市長人選，盧秀燕及黨中央勢將全力反罷免。（記者蘇金鳳攝）

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