送沙鍋魚頭禮盒替兒賄選 前新北議員黃俊哲父親二審判緩刑

前台北縣議員黃忠信（右）涉送沙鍋魚頭禮盒替兒子新北市議員黃俊哲（左）賄選，高院今改判黃忠信2年、緩刑5年，須支付公庫200萬元，可上訴。（資料照）

2025/07/30 11:01

〔記者楊國文／台北報導〕2022年「九合一大選」時，民進黨新北市議員當選人黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人涉嫌送高級沙鍋魚頭禮盒替黃俊哲賄選，新北地院依公職人員選舉罷免法，判黃忠信4年10月，上訴後，高等法院考量黃有悔意，今改輕判2年、緩刑5年，須支付公庫200萬元，同案多名被告亦獲緩刑。可上訴。

黃忠信今未到庭聆判，其他多名被告出庭獲悉被判緩刑，庭後情緒略顯激動，相擁離開法院。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，黃忠信為了幫兒子黃俊哲連任新北市議員，以自家欣湛然建設公司名義提供2000萬元供其子作為選舉所用，涉夥同市議員辦公室主任唐龍輝及欣湛然公司董事、副總等人，以29萬8520元向「林聰明」店家訂購500盒沙鍋魚頭禮盒後，贈送給選民涉賄選。

新北地檢署偵查後，依違反公職人員選舉罷免法起訴黃忠信、唐龍輝等8人，並對黃俊哲提出民事當選無效之訴。

刑事部份，新北地院認為，黃忠信為求兒子黃俊哲能順利當選，竟下達指示訂購禮盒行賄，唐龍輝等人不知勸阻，反而遵照辦事，妨害選舉制度公平、公正性，並審酌黃忠信及唐龍輝等8人偵、審均否認犯行，犯後態度甚差，且行求賄賂人數為14人，判黃忠信4年10月、唐龍輝4年4月徒刑，其他6名共犯分別判3年6月至4年不等徒刑。

民事當選無效部分，新北地院合議庭認為，檢方所提出證據，尚不足以證明黃俊哲主觀上具有買票犯意，或客觀上為賄賂行為，判決駁回檢方之訴，黃俊哲勝訴。不過，檢方上訴成功，高等法院認定黃父送禮盒賄選，企圖影響選民，去年8月30日改判黃俊哲當選無效確定，黃因此遭到解職。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法