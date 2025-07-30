徐巧芯讚館長說「我是中國人」很勇敢 翁曉玲認同：毋庸置疑

國民黨立委翁曉玲今受訪表示，「我們都是中國人這件事情毋庸置疑」，但這指的是文化上而非國籍。（資料照）

2025/07/30 10:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕館長陳之漢日前說「你我都是中國人」引發熱議，挺過罷免危機的國民黨立委徐巧芯昨天在館長直播底下留言說出「我是中國人」很勇敢。國民黨立委翁曉玲今受訪表示，她認同徐和館長的發言，「我想我們都是中國人這件事情毋庸置疑的」；但她也說，這指的是文化上而非國籍。

徐巧芯昨天在館長直播底下抖內留言表示，「我的想法很簡單，其實我覺得願意把『我是中國人』這句話講出來的人很勇敢，有多少人內心是這麼認同，但是因為怕被批判或霸凌選擇噤聲，才導致了越來越多的人被影響？在這一點上，館長比我勇敢。『我是中國人』的認同不應該是令人避之唯恐不及的詛咒，只要是真心認同，都應該能夠沒有負擔的地說出來，這才是真正的自由。」

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翁曉玲表示，她認同徐巧芯和館長的發言，「我想我們都是中國人這件事情毋庸置疑的」，只是我們是生活在中華民國、現在在台灣地區的中國人，那麼在文化、血緣方面來說都是毋庸置疑的，所以沒有什麼好去認為這有什麼特別的發言。

媒體詢問，翁曉玲的意思指是國籍還是文化？翁曉玲說，這當然就是指的是文化上面的，從歷史學人的角度來說，就是中國人，因為現在沒有任何一個國家的名字叫做中國，最多就是一個簡稱，之前中華民國也曾經有在文化概念上面簡稱為中國。

媒體追問為什麼不會直接說是台灣？翁曉玲未回應提問，直接詢問媒體不是還要問公投的議題嗎？

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