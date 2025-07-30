偽造市議員罷免提議書 國民黨基隆6黨工、2戶政人員緩起訴確定

高檢署昨日駁回再議，8人緩起訴確定。（記者吳昇儒攝）

2025/07/30 10:48

〔記者吳昇儒／台北報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，本月11日依偽造文書等罪，起訴前國民黨基隆市黨部主委吳國勝及基隆市前民政處長張淵翔等7人。另幫忙抄寫的8名黨工、戶所主任因認罪獲緩起訴處分。檢察官則依職權送請再議，高檢署昨日駁回，8人緩起訴確定。

檢方偵辦藍營罷免市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案時，追出前主委吳國勝涉嫌授意區黨部幹部抄黨員名冊造假。吳擔心出現死亡連署遭到退件，找來時任民政處長張淵翔利用戶役政系統過濾，協助罷免。

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檢察官偵訊後，依違反個人資料保護法及偽造文書等罪嫌，起訴張淵翔、吳國勝、國民黨部仁愛區服務處主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義、基隆市中正區戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏等7人。

檢察官查出，國民黨基隆市黨部蕭、鄭姓等6名黨工及某區戶政事務所主任及課員等2人，協助抄寫罷免提議書，但因於偵辦時已認罪，且非居於決策或指揮等重要角色，予以緩起訴處分，並需分別依涉案輕重程度不同，支付公庫5到18萬元不等金額。

基隆地檢署將8人處分結果，送請台灣高等檢察署再議，經高檢署審查後，認為再議無理由，予以駁回，8人緩起訴確定。

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