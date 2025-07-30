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    首頁　>　政治

    藍黨魁選舉期程今討論 王金平：支持盧秀燕參選

    前立法院長王金平（右）出席「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」開幕儀式。（記者林欣漢攝）

    前立法院長王金平（右）出席「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」開幕儀式。（記者林欣漢攝）

    2025/07/30 10:42

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日中常會可望討論組發會所擬黨主席選舉期程規劃，支持台中市長盧秀燕的國民黨前秘書長李乾龍昨受訪表示，他推算盧秀燕應該在8.23之後就會表態。前立法院長王金平今日出席「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」開幕儀式前受訪表示，自己對盧秀燕市長的立場已經很清楚，「我沒有鼓勵她選，也沒有問她要不要選，如果她要參選，我是支持她的」。

    王金平說，不知道有什麼人有意願參選，自己對盧秀燕的立場已經很清楚，「我沒有鼓勵她選，也沒有問她要不要選，如果她要參選，我是支持她的」。

    另外，首波「726」大罷免落幕，24位國民黨立委罷免案皆以失敗告終，有媒體報導，王金平於最後階段曾致電新北市長侯友宜，搶救最危險的國民黨立委葉元之，對此，王金平今受訪澄清說，報導不對，「我沒有打給他，是和他有碰到面」。對於此次藍委們全數過關，王金平說，老同事、老朋友，繼續留在立法院為國家人民努力貢獻，這是大家共同的期待。

    媒體詢問，是否認為賴清德總統須負起政治責任？王金平僅說：「那個我不懂」。

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