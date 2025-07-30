大罷免「完封後」拿翹？黃國昌召集協商要對「這三人」大算帳

民眾黨團總召黃國昌昨以「最速件」發函，將於明日召集朝野協商討論，民眾黨團所提對行政院長卓榮泰兩項譴責案、要求國安會秘書長吳釗燮請辭下台案以及將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會案。（記者林哲遠翻攝）

2025/07/30 10:43

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合作「完勝」首波726大罷免後，民眾黨團總召黃國昌昨以「最速件」發函，將於明日召集朝野協商討論，民眾黨團所提對行政院長卓榮泰兩項譴責案、要求國安會秘書長吳釗燮請辭下台案以及將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會案。

黃國昌明日下午召集朝野協商討論四大主題包含，一、民眾黨團建請院會作成決議「對行政院院長卓榮泰提出最嚴屬之譴責案，並要求行政院儘速將提名之國家通訊傳播委員會主任委員，副主任委員及委員名單送交立法院。」是否有當？請公決案。

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二、民眾黨團，建請院會作成決議「國家安全會議秘書長吳釗燮自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任致治之基本原則。」是否有當？請公決案；三：民眾黨團建請院會作成決議「行政院院長卓榮泰未遵憲政分際，破壞權力分立，造成憲政僵局迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案。

四、民眾黨黨團，建請院會作成決議「民進黨團總召柯建銘以違反人類基本文明之粗言穢語，恣意辱罵立法院長韓國瑜及其他委員，在議場暴走並將枴枝作為攻擊武器，毀損公物、傷害委員之暴力行為，非國會殿堂所應出現及非法所容許之行為。為維護議事秩序及其他立法委員之人身安全，將柯建銘委員移送紀律委員會。」是否有當？請公決案。

上述四案中，除了第二案對吳釗燮提出譴責案外，藍白黨團已在昨日程序委員會中，以人數優勢表決通過，將議程草案提報8月1日、5日院會中處理。

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