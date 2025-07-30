蘆洲銀河灣說明會陳明義與民眾起衝突 吳靜怡：憑著議員很大？

新北市議員陳明義。（資料照）

2025/07/30 11:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣，新北市府昨天到蘆洲舉行說明會，新北市議員陳明義與民眾發生衝突，對此媒體人吳靜怡表示，陳明義特別到蘆洲打蘆洲人，憑著議員很大？

吳靜怡在臉書PO文表示，陳明義之前怒罵清潔隊大家還記憶猶新，昨日陳明義議員（五股、林口、泰山）特別侵門踏戶跑到蘆洲的銀河灣計畫說明會，居民表示，一開始地方立法委員、議員們發表意見，陳明義就態度充滿挑釁，甚至直指在場的林淑芬立委只會喊反對、不做事根本沒用，後來蘆洲有位登記發言的在地律師發言，問市場要不要搬去中和？市場要不要搬去五股？於是，陳明義議員不只大聲斥喝：「你共瞎咪消威？」並且直接動手打人！

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吳靜怡指出，蘆洲居民要求陳明義議員道歉，並請民眾黨新莊議員陳世軒看好爸爸！不要在社群積極留言、海巡，但實際不只耍官威怒罵清潔隊，現在更是粗暴的對待不同選區的當地居民，蘆洲人無法接受！

吳靜怡續指，這起事件突顯了說明會現場極度緊張和憤怒的氛圍，居民情緒激動，高喊「詐騙集團」、「原地重建」和「全案撤回」等口號，表達強烈反對，居民普遍認為，蘆洲現有的道路網絡，包括成蘆橋，根本無法負荷因市場遷入而劇增的車流量，恐將導致交通癱瘓；居民擔心大型市場營運將帶來噪音、空氣污染和廢棄物問題 ，認為這將犧牲逾20萬市民的環境權益。

吳靜怡直言，三重果菜市場從「原地重建、先建後拆」的都市更新方案 ，居然轉向異地遷建，造成居民不滿，民進黨立委林淑芬也曾公開質疑黃國昌，是否為圖利三重建商財團而犧牲蘆洲人民權益，並指出黃國昌岳父的建案就在三重果菜市場附近，而陳明義與民眾發生的肢體衝突的背後，讓蘆洲居民懷疑是不是跟黃國昌一樣都有相關背景。

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