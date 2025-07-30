南投罷團重整備戰823 打一場立委等級的選戰

南投「去游除垢」罷團志工，與「草屯罷馬志工團」整備各項資源，積極投入罷免行動。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/30 09:41

〔記者張協昇／南投報導〕全國首波罷免藍委行動失利，惟南投縣罷免馬文君、游顥的公民團體並未氣餒，重整旗鼓備戰8月23日第二波投票，投二「去游除垢」領銜人林敬桐即表示，歷經726後，罷團支持者還在，一點都沒有改變，但卻讓罷團知道，反罷方有辦法催出立委選戰等級的票數，因此需要所有的幫助，來打一場立委等級的選戰。

7月26日首波罷免投票結束後，南投縣發動罷免游顥的「去游除垢」罷團，隨即與「草屯罷馬志工團」舉行共識會議，來自各鄉鎮的幹部代表齊聚一堂，盤點組織資源並整合各地需求與人力安排，備戰823。

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領銜人林敬桐表示，從罷免行動剛開始，投二選區就是相當有希望的一區，這件事到現在都沒有改變，投二罷團的組成，並不全是政治素人，罷團了解自己的選區，也知道怎麼贏，目前唯一的變動是，經過726罷團知道反罷方有辦法催出立委選戰等級的票數，原本預估5萬票可以過關，但現在必須要投出超過游顥當選立委的票數7萬票，才能罷免成功。

林敬桐希望大家轉發罷團文章，增加曝光率，也呼籲支持者提供所有的幫助，協助打一場立委等級的選戰，或贊助物資裝備，或一起走上街頭宣傳，贏得勝利。

而游顥陣營連日來也出動宣傳車，播放台中市長盧秀燕呼籲選民投下不同意罷免票的錄音，並挨家挨戶散發口罩等宣傳小物，以及舉行小型說明會宣傳反罷，8月4並將有洪秀柱贊助的大型反罷貨櫃廣告車進駐，同樣以打立委選戰的規格迎戰。

南投「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，接下來將打一場立委等級的選戰，籲支持者提供協助。（資料照，記者張協昇攝）

國民黨立委游顥（中）前往集集夜市拜票，宣傳反罷免。（圖截取自游顥LINE媒體群組）

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