國民黨：國安外交團隊「跟『川習會』對做」 是不智之舉

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/07/30 09:59

〔記者施曉光／台北報導〕總統府前天宣布考量南部風災復原以及美國對等關稅及區域情勢，賴清德總統近期暫無海外訪問的安排，但有外媒報導賴清德決定不出訪是因為得知美方不同意過境美國，國民黨智庫副執行長凌濤今日指出，這次中國抗議力道並未特別增加，美國華府事務層級原本給的綠燈是被政治層峰否決，我國安外交團隊卻天真以為台灣外交角色在大國博弈之間舉足輕重，「跟『川習會』對做」，國安團隊想把自己推向變數及風口浪尖，是不智之舉。

凌濤表示，美國國務院在上月18日回應外傳賴清德過境美國本土時回應，過境符合慣例與長期政策，會考量安全、舒適、便利與尊嚴原則，並指稱美國國務卿盧比歐與中國外長王毅雙邊會談時，王毅未關切相關狀況。

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他認為，北京對於台灣元首出訪計畫，哪次不抗議、何時不阻攔？過去前總統馬英九、前總統蔡英文都能順利安排多次過境美國，所以美國態度才是關鍵，從美國國務院的發言可知，中國力道並未特別增加，更可能美國華府事務層級原本給的綠燈是被政治層峰否決。

凌濤表示，我國安外交團隊天真以為台灣的外交角色，在大國博弈之間仍舉足輕重，沒有意識到全球關稅貿易以來，現實主義已回主流，自由主義或建構主義重要性正在下降，除正值美、中雙方於斯德哥爾摩關鍵談判，美國總統川普也表達今年將與中國國家主席習近平會面，對台灣出訪計畫自然不是最佳時機，「跟『川習會』對做」，國安團隊想把自己推向變數及風口浪尖，是不智之舉。

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