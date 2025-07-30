白營提卓榮泰、柯建銘、吳釗燮譴責案 藍委：柯胡說八道但誠實

民進黨團總召柯建銘與幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/07/30 09:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團提出針對行政院長卓榮泰譴責案、國安會祕書長吳釗燮下台案，並要將民進黨團總召柯建銘送紀律委員會等四個公決案；據了解，卓榮泰與柯建銘兩案已過冷凍期，將在週五表決。對於國民黨團對四案態度及何時送院會表決，國民黨團首席副書記長羅智強表示，依照往例，週五黨團大會討論決定。

國民黨立委私下表示，以這四個公決案來說，民進黨團總召柯建銘讓人相對比較肯定，至少柯在民進黨政治人物裡面算是比較誠實的，「他會胡說八道，但他誠實」。

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該立委表示，柯建銘曾經有幾個精準預言，包括賴清德會團結十講，也就是「大罷免出場」，雖然出場就夭折；還有柯建銘甚至可以指揮中選會，把罷免投票放在有護理師國考的7月26號；柯也自白是鐵三角，在去年總統大選結束就與賴清德密謀大罷免。

該立委表示，嚴格來說，其實柯建銘算是民進黨裡面相對比較誠實的，按照民進黨團幹事長吳思瑤昨天的說法，民進黨是要「全黨保一柯」，所以可見柯建銘看起來穩了。

但也有國民黨立委坦言，在立法院裡面的議事過程中，柯建銘並沒有尊重立法院長韓國瑜，想當院長想到跑去搶議事槌，拿柺杖砸議場，砸斷柺杖打中國民黨立委徐巧芯，這些走鐘的行為就該譴責、處理，送紀律委員會。

對於國民黨團是否支持民眾黨團四提案，黨團幹部私下表示，現在兩黨不是民眾黨主，或者國民黨主，兩黨已經沒有所謂的「主從」了，所以任何的議案都是兩黨會有默契之後再推，這個默契形成不是單向式，其中有很多眉角。任何議案的推動，前提都是兩黨默契。

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