促地方政府普發現金 溫朗東：民意無法對抗 這只是個開始

針對國民黨於罷免投票前宣傳，若罷免成功就無法領1萬元，名嘴溫朗東今晨發文直言，「藍白要用這種政策工具來削弱行政院的權力，我們就以牙還牙，以眼還眼」，並稱「這只是個開始。我不是自娛娛人而已」。（圖擷自臉書）

2025/07/30 08:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票結束、全數未通過。針對國民黨於投票前大肆宣傳若罷免成功就無法領一萬元，這兩天不少網友也紛紛反串製圖，提出藍營地方政府也超徵、應該普發現金。名嘴溫朗東今晨發文直言，「藍白要用這種政策工具來削弱行政院的權力，我們就以牙還牙，以眼還眼」，並稱「這只是個開始。我不是自娛娛人而已」。

溫朗東今晨在臉書發文指出，「你以為我在反串，我在裝瘋，我在自我療癒……錯了，我是真心覺得地方政府超徵應該普發現金」，他也說明「發現金本來就是一種政策工具，壞處是債務、縮減公共建設，好處是促進社會經濟、增加市場活絡、提振民眾信心」。

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溫朗東質疑，「藍白要用這種政策工具來削弱行政院的權力，我們就以牙還牙，以眼還眼。加倍奉還」。他也強調，「民意無法對抗，只能跟隨。不只跟隨，還要加碼。當花蓮縣國民黨說出普發五萬是民粹的時候，請國民黨搞清楚一件事：這只是個開始」。

溫朗東在文末也直言，「我不是自娛娛人而已。我們還沒有拿到五萬塊」。

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