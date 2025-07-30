歌手李恕權726返台投票卻遭攻擊 女兒：民主社會就是需要大家多管閒事

李恕權和女兒李可心感情深厚。（翻攝自IG）

2025/07/30 08:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕67歲「蚱蜢王子」資深歌手李恕權日前發聲表示26日大罷免將返台投票，卻遭部分人士攻擊，他的女兒李可心發文表示，對於部分人士質疑李恕權為過氣歌手、硬要參一腳，李可心直言「我很謝謝爸爸的多管閒事，因為民主社會就是需要大家多管閒事」，「選舉結束了，但社會的諸多問題仍舊在存在，大家繼續努力、繼續多管閒事！」

闊別台灣歌壇多年的李恕權，於本月20日上午透過臉書發文表示，7月26將返台投票，他直言「台灣是這塊土地上每個人無數年來努力的結晶，值得珍惜。」此舉卻遭部分人士攻擊。

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在首波大罷免投票結束後，李可心昨晚則發文指出，「上週坐計程車時，廣播裡傳來批評爸爸是個美國人、長年不在台灣，要爸爸滾回美國的聲音。聽到當下，我很不舒服，不是因為爸爸的政治立場被批評，而是這不是事實」。

李可心透露，「隔天和爸爸吃午餐時，我很擔心爸爸的心情。爸爸也確實因著身旁的壓力與媒體上的誤解感到委屈，卻又不想在重要時刻為己澄清、轉移焦點」。

李可心強調，「雖然事情都過了，也不是什麼大事，但我仍想為爸爸澄清」。為此她表示「對於那些稱爸爸不住在台灣，要爸爸滾回美國的媒體人與網友」，「自1996年我出生後，爸爸就一直定居台灣，直到去年教職屆滿退休，才搬去泰國。小時候的爸爸經常各地跑，但為了與我和姊姊生活在同一個城市，爸爸仍以台北為家」。

李可心也透露，「在過去的二十年，爸爸在科學園區、大學教授音樂工程。多餘的時間，就免費提供學生英文教學。爸爸確實是美國人，但爸爸也是台灣人，這是他的家」。

對於邱毅先生等，形容李恕權為過氣歌手、硬要參一腳的人們，李可心也回應「過去幾年有好多製作與經紀單位希望爸爸開演唱會或見面會，但爸爸一一婉拒，一方面是認為自己的歌聲、舞蹈無法再製當年的美好，二方面是想把舞台留給下一代，因為他知道也認為他們能做得更好」。

李可心說，「從小家裡就經常收到來自各路樂團、歌手的音樂試播帶。聽著這些懷有音樂夢想年輕人的音樂，爸爸經常說『這些音樂棒呆了！我別做音樂了！』」

李可心在文末也直言，「至於說爸爸硬要參一腳......我很謝謝爸爸的多管閒事，因為民主社會就是需要大家多管閒事」、「選舉結束了，但社會的諸多問題仍舊在存在，需要更多的溝通、討論與妥協。大家繼續努力、繼續多管閒事！」

李恕權20日在臉書發聲表示26日大罷免將返台投票。（翻攝自李恕權臉書）

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