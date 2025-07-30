黃光芹遭館長砲轟 楊文嘉反問：說自己是台灣人很難？

黃光芹遭到網紅「館長」陳之漢砲轟，黃光芹的先生楊文嘉昨晚在YT直播中提及多點回應館長，並批評館長的「中國人論」，強調「生在台灣、長在台灣，說自己是台灣人有何困難」？（資料照）

2025/07/30 09:01

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹28日邀請民眾黨主席黃國昌上節目，節目中兩人討論到民眾黨內話題，後續黃光芹遭到網紅「館長」陳之漢砲轟。黃光芹的先生楊文嘉昨（29日）晚則在YouTube直播中提及多點回應館長，並批評館長的「中國人論」，強調「生在台灣、長在台灣，說自己是台灣人有何困難」？

黃光芹28日訪問黃國昌時，提到館長近期言論「沒有論述台灣的主體性、價值」，但民眾黨在館長的事情上「全黨噤聲」，沒有展現任何態度，這已經衝擊到民眾黨的核心價值和路線，並批評館長「大罷免儼然成為他西進的投名狀」。此言讓人在澳門的館長氣炸，開播開噴黃光芹「跟綠媒水準百分之百像」，怒批黃光芹「我不懂為什麼要這樣逼黃國昌？」

請繼續往下閱讀...

針對館長嗆聲，黃光芹的先生楊文嘉29日晚上在YouTube頻道「萬事通事務所」節目回應，館長的「中國人論」，如果有利於2028總統大選，那台灣任何一個政黨不妨天天講；過去35年，承認自己是台灣人的人高達77％，認為「我是台灣人、也是中國人」和「我是中國人」，各只佔1成，甚至1成不到，楊質疑，靠著1成或1成不到的民意，難道可以贏得政權？

楊文嘉反問館長，生在台灣、長在台灣，說自己是台灣人，有何困難？從文化歷史血緣上可以說自己是「中國人」，但但中華人民共和國1949年成立，難道館長認為中華民國國民，等同於「中國人」？至於黃光芹說自己是台灣人，就要被打成台獨份子嗎？楊文嘉質問館長：「台灣人、中華民國國民，全都是台獨嗎？況且，現在台獨建國了嗎？」

楊文嘉指出，他和黃光芹不反對館長去中國做生意，但是當館長密集發表政治言論時，要考量是否傷及民眾黨，是否違背柯文哲創黨以來所持的兩岸主張，如果「中華民國國民就是中國人」的論述，民眾黨照單全收，豈不跟《統促黨》的主張一樣？

楊文嘉提到，黃光芹是記者出身，訪問黃國昌為何不能提尖銳問題？就算館長不滿黃光芹使用「西進投名狀」等字眼，囊括外界質疑，黃光芹已透過提問，取得黃國昌的駁斥說法，不解館長為何遷怒於人？又何來逼問「我兄弟」之說？

楊文嘉引述黃國昌說法，表示「他是民眾黨主席，他是中華民國國民，一切以他說的為準」。而館長在直播中建議多談民生、少談意識型態，楊文嘉則不解，他和黃光芹被動因應館長高度意識型態等言論，為何要受到箝制？規矩由誰來定？

最後楊文嘉也提到，他和黃光芹不是網紅，流量也不多，也不在乎訂閱，更不需要館長施捨流量，反倒是因館長發難，引發網友對他們的攻擊，甚至不斷寄送「斧頭」圖樣恐嚇，楊強調：「我們雖心生恐懼，但仍堅持理念，直道而行。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法