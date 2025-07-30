投書華郵示警 陳以信：美軍售延宕是給中國優勢

前立委陳以信投書「華盛頓郵報」。（陳以信辦公室提供）

2025/07/30 07:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕前國民黨立委陳以信今投書美國「華盛頓郵報」，以曾任立法院外交及國防委員會召委身份表示，以F-16V戰機、M1A2T戰車與海馬士火箭系統採購為例，美國對台軍售延宕已成台灣國防最大障礙，也讓中國取得戰略優勢，他批評川普政府要求台灣國防支出拉高到GDP10%是不切實際。陳強調，台海戰爭不必然發生，他呼籲美國鼓勵兩岸正常互動，以協助台灣避戰，美台應全力維護和平。

陳以信投書表示，華盛頓郵報在7月19日所報導「台灣擴大演習向北京展示備戰決心」文中論點過於樂觀。他指出，儘管台灣政府與社會在面對來自中國的嚴峻威脅時正努力強化自身防衛，但對戰爭的準備從來不可能完備。

請繼續往下閱讀...

陳以信認為，台灣在軍事準備方面仍存在明顯缺口。去年台灣的國防支出約占國內生產毛額（GDP）的2.5%，而賴清德總統表示，預計今年將把比例提高到超過3%。不過陳以信強調，川普政府曾提出「將國防支出拉高至GDP的10%」一說，顯然不切實際。

陳以信指出，台灣國防最大障礙並非預算不足，而是美國對台軍售的嚴重延宕，目前積壓的軍售總額已高達215億美元。他舉例，台灣於2019年向川普政府訂購66架F-16V戰機，原預定2024年前全數交付，但至今僅有一架出廠。108輛M1A2T艾布蘭主戰坦克中，仍有約70輛未交付；29套HIMARS海馬士高機動多管火箭系統，也有18套尚未到位。他直言，若這些武器系統無法迅速到貨，美國實際上將使中國在戰略上取得優勢。

陳以信提醒，美國不可放棄台海和平。他指出，美國不僅幫助台灣備戰，更應幫助台灣避戰。在強化台灣軍事嚇阻力量的同時，美方應鼓勵兩岸恢復正常互動。他強調，唯有降低北京動武的動機，才能為台海和平爭取更多時間。因為台海戰爭可能發生，但並非必然會發生。陳以信深信身為和平主義者，只要和平仍有可能，美國與台灣就該盡一切努力維護它。

陳以信的投書與其他三位美國讀者共同刊登，總標題為「我們該如何思考台灣的獨立」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法