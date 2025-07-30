美拒賴總統過境？美財長貝森特澄清：與美中談判無關

針對外媒消息指出，美國總統川普考量中國因素，拒絕總統賴清德出訪中南美洲期間過境紐約。美國財政部長貝森特（見圖）表示，美中會談專注於貿易領域，未觸及賴總統行程，並重申美方不將國安與貿易議題混為一談。（彭博）

2025/07/30 08:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，美國總統川普考量中國因素，拒絕總統賴清德出訪中南美洲期間過境紐約。對此美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間週二表示，美中會談專注於貿易領域，未觸及賴總統行程，並重申美方不將國安與貿易議題混為一談。

英國金融時報近日報導稱，川普政府因中國抗議，拒絕我國總統賴清德出訪中南美洲友邦期間過境美國，引發外界熱議。美國國務院與AIT昨皆對此表示，台灣未宣布賴總統將要出訪，美方不會評論假設性問題。國務院也指出，台灣總統過境與美國長期政策一致，這點沒有改變。

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據「CNBC」報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間週二接受CNBC訪問，過程中除了談論美中談判進度，CNBC記者也詢問，有報導稱台灣總統被拒絕過境紐約，而這正是中方希望美國政府做的事情。這樣做是為了與中方達成協議嗎？

對此貝森特回應，我們非常謹慎地將貿易和國家安全分開。所以台灣總統的行動與我們的談判無關。

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