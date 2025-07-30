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    首頁　>　政治

    諷反罷免成功花蓮每年多161億 周軒：發個5萬塊很難嗎？

    花蓮縣議員胡仁順昨發文指今年2月時曾提案「普發5萬」，引發外界討論。政治工作者周軒也發文諷刺「反罷免成功了啊，花蓮縣每年多161億，發個5萬塊很難嗎？」（圖擷自臉書）

    花蓮縣議員胡仁順昨發文指今年2月時曾提案「普發5萬」，引發外界討論。政治工作者周軒也發文諷刺「反罷免成功了啊，花蓮縣每年多161億，發個5萬塊很難嗎？」（圖擷自臉書）

    2025/07/30 09:13

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票結束雖均未過關，但針對國民黨於投票前大肆宣傳若罷免成功就無法領1萬元，不少網友近日紛紛反串製圖，提出藍營地方政府也超徵、應該普發現金。花蓮縣議員胡仁順昨也發文指今年2月時曾提案「普發5萬」，引發外界討論。政治工作者周軒也發文諷刺「反罷免成功了啊，花蓮縣每年多161億，發個5萬塊很難嗎？」

    針對藍白於今年2月曾以中央政府超徵稅收為由，在國會提案通過「普發1萬元」，花蓮縣議會民進黨、無黨籍議員於2月也曾提案「拿161億元普發縣民5萬元」。針對近日普發現金議題引起討論，胡仁順昨也貼出他在2月份於縣議會臨時會提出的「普發5萬」提案。

    胡仁順強調，依審計部昨天剛公布的總決算審核報告，花蓮縣預算實現率連年欠佳，可見花蓮縣府的特色是「有錢做不了、有錢花不掉，不會用經費還硬拿」，既然議會都已經通過，請花蓮縣縣長徐榛蔚趕快響應傅崐萁總召政策，將中央給的161億元，加上超徵1億3594萬稅收，盡快還稅於民，盡速由縣府帶頭普發5萬元，一起照顧基層鄉親。

    周軒在臉書發文指出，花蓮縣議員胡仁順提案花蓮縣政府每個花蓮鄉親普發5萬元，結果國民黨花蓮縣議會黨團回應：「提案內容欠缺財務可行性評估，普發5萬元給縣民，預估所需金額將超過65億元，將佔據縣府全年可支用預算的重大比例，恐排擠其他關鍵公共建設、社福支出，並非負責任的治理作為。恐淪為政治標語式的『撒幣喊價』」。

    對此周軒質疑，「笑死人了，國民黨居然也會講普發現金排擠其他公共建設，並非負責任的治理作為，是政治標語式的『撒幣喊價』」。

    周軒也PO出，罷免投票前有布條寫道「反罷免成功，花蓮每年多161億」，並諷刺「反罷免成功了啊，花蓮縣每年多161億，發個5萬塊很難嗎？徐榛蔚縣長？」

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