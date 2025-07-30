為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強突爆眼睛腫痛動手術！ 氣喊：可惡又缺德的賴清德

    羅智強透露自己去動了眼睛的小手術。（圖翻攝自羅智強臉書）

    羅智強透露自己去動了眼睛的小手術。（圖翻攝自羅智強臉書）

    2025/07/30 00:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕甫挺過罷免危機的國民黨台北市立委羅智強，週二突然在社群PO出自己一隻眼睛包上紗布的照片，原來是他最近眼睛腫痛去動了手術，特別發文和支持者訴苦，最後還不忘罵總統賴清德「可惡又缺德」。

    羅智強29日在臉書貼出一張自己坐在醫院椅子上閉目休息的照片，可以看到其左眼包上了紗布，「眼睛腫痛了三個禮拜，正值罷免最後關頭，真的苦不堪言。常常得瞇著一隻眼拜票，風雨無阻，從沒停歇。今天終於抽空動個小手術處理，原以為下午還能繼續跑行程，沒想到醫生一句話把我攔下來，『乖乖休息吧，你真的太累了』。」

    他接著說：「這一年來，為了對抗民進黨發動的惡罷，身體幾乎被榨乾，壓力大到快被拖垮。想到這裡，心中就有氣，忍不住想罵一聲，可惡又缺德的賴清德！動手術時，雖然打了麻藥，但還是蠻痛的，我一直在心中罵賴無德，真的很可惡！」

    不少網友傻眼，「這也能怪賴清德？」、「要不要整個黨改叫牽拖黨？」、「要不要肚子痛也是清德害的，真的是有病要看醫生」、「這也能扯賴清德，真心佩服」、「都成年人了，該不該去看醫生應該能自理吧」、「確定該看的只有眼科嗎？」、「到底干賴清德屁事？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播