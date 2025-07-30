羅智強突爆眼睛腫痛動手術！ 氣喊：可惡又缺德的賴清德

羅智強透露自己去動了眼睛的小手術。（圖翻攝自羅智強臉書）

2025/07/30 00:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕甫挺過罷免危機的國民黨台北市立委羅智強，週二突然在社群PO出自己一隻眼睛包上紗布的照片，原來是他最近眼睛腫痛去動了手術，特別發文和支持者訴苦，最後還不忘罵總統賴清德「可惡又缺德」。

羅智強29日在臉書貼出一張自己坐在醫院椅子上閉目休息的照片，可以看到其左眼包上了紗布，「眼睛腫痛了三個禮拜，正值罷免最後關頭，真的苦不堪言。常常得瞇著一隻眼拜票，風雨無阻，從沒停歇。今天終於抽空動個小手術處理，原以為下午還能繼續跑行程，沒想到醫生一句話把我攔下來，『乖乖休息吧，你真的太累了』。」

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他接著說：「這一年來，為了對抗民進黨發動的惡罷，身體幾乎被榨乾，壓力大到快被拖垮。想到這裡，心中就有氣，忍不住想罵一聲，可惡又缺德的賴清德！動手術時，雖然打了麻藥，但還是蠻痛的，我一直在心中罵賴無德，真的很可惡！」

不少網友傻眼，「這也能怪賴清德？」、「要不要整個黨改叫牽拖黨？」、「要不要肚子痛也是清德害的，真的是有病要看醫生」、「這也能扯賴清德，真心佩服」、「都成年人了，該不該去看醫生應該能自理吧」、「確定該看的只有眼科嗎？」、「到底干賴清德屁事？」

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