脫口「黃國昌當行政院長」惹議 矢板明夫急解釋......

民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/30 00:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票以挺罷方完敗收場，綠營內部掀檢討聲浪，一派人呼籲總統賴清德要身段放軟與在野黨溝通合作、學會妥協。在各種建議之中，印太戰略智庫執行長矢板明夫近日脫口「重症下猛藥」，與其讓台灣停擺3年，不如讓民眾黨主席兼黨團總召黃國昌去當行政院長，很多問題或許迎刃而解，若黃在該位置上繼續毀憲亂政，國人都會看在眼裡。其發言隨即引發爭議，不少人批評這根本是帖「毒藥」，而非「猛藥」，矢板明夫29日急忙對自己的言論做出解釋。

矢板明夫29日深夜在臉書發文，「前幾天在《三國演議》的節目中，我提到『為了打開當前朝野對立的僵局，執政黨或許可以釋放出一部分權力給在野黨』，隨口舉了一個比較極端的例子：『比如說讓黃國昌當行政院長』，沒想到這句話引起了軒然大波。今天就接到了很多本土派朋友質疑和關心的電話。」

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「首先聲明，我並不是真心認為黃國昌可以勝任行政院長。當時想強調的是，執政黨這個時候或許應該打破思想禁忌、『重症下猛藥』，想出各種辦法來應對當前的困局。就像當年李登輝用郝柏村、陳水扁用唐飛一樣。只有和一部分在野力量合作，才能確保台灣繼續往前走。否則的話，今後3年政府提出的所有人事案、法案、預算案，都可能擱淺，實非台灣之福。至於和哪一部分的在野力量合作，需要高度的政治智慧和細膩的政治手法，有時候一旦提前曝光，就會胎死腹中，在這裡就不舉具體的例子了。」

矢板明夫強調，「合作的對象，一定是要對國家忠誠的人，在野黨中有不少這樣的人才。如果是行政院長，絕不能找投機性太強的，否則編的預算，可能把錢都用在對自己選舉有利的地方，不出幾年，就把國家的錢都會揮霍光了。至於黃國昌，或許可以請他當法務部長，看他敢不敢違規把柯文哲放出來。如果不敢，說不定就會有人聚集在北檢門口高喊『黃國昌，放人！』」

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