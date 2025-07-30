林濁水批沈伯洋「疑神疑鬼」 駐德代表謝志偉：你才裝神弄鬼！

駐德代表謝志偉發聲挺沈伯洋。（資料照）

2025/07/30 00:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票以挺罷方完敗收場，民進黨內部掀起檢討聲浪，綠營大老、前立委林濁水29日批評綠委沈伯洋「極端疑神疑鬼」，是導致少數罷團志工誇張行為的來源，釣出沈伯洋本人親自回擊。我國駐德代表謝志偉得知此事後，發聲力挺沈伯洋，反酸林濁水「裝神弄鬼」。

面對大罷免大失敗，不少綠營人士開始揪戰犯，林濁水28日就點名綠營立院黨團總召柯建銘，直指老柯的「全罷戰略」愚蠢，什麼都想要，導致大罷免以零罷收場。29日，林濁水又發文點名沈伯洋，「沈伯洋超努力，很有貢獻？麻煩是，他的極端疑神疑鬼和柯建銘如出一轍，是少數卻備受矚目的一些罷團志工誇張行為的共同來源。」

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沈伯洋隨即現身林濁水貼文下方留言：「前輩，我覺得講話要有根據。就給我一個例子就好，一個就好，請問是哪一件事情我『極端疑神疑鬼』？然後那些說我是美國間諜和CIA的，叫做有事實根據嗎？整天把我沒有講過的話，塞到我嘴裡，然後說我疑神疑鬼？前輩都不用求證了嗎？」

不少網友也替沈伯洋抱屈，反過來批評林濁水。林濁水後續PO文試圖解釋，提到國家情報機構，民國91年修國安三法（國家安全法、集會遊行法、人民團體法）時，他在民進黨團內唱反調，堅持國安局不能廢，因他認為情報機構必須存在，既然情報機構存在有其必要性，那麼像沈伯洋這樣擅長疑神疑鬼的人就必不可少，「但是疑神疑鬼的人最好避免主導國家大政，至少疑神疑鬼不應成為國家大政的主調。如今整個大罷免大業領導人由疑神疑鬼的人領軍風險大是必然的。」

而謝志偉隨後在臉書聲援沈伯洋，「沈伯洋在很多人眼中，是一股難得的清流，不是清流在疑神疑鬼，而是濁水在裝神弄鬼。這是公事，一定要澄清：沈委員在仍是沈教授時就曾以專家學者的身分應邀訪德演講。由於內容紥實、口條清晰、英語流暢，聽者無不對他印象深刻。德國國會議員、智庫成員、學者訪台時，我常會推薦他們可和沈伯洋委員就中國對台灣的內部滲透、外部軍演、認知戰等議題交換意見。」

他接著說：「回來後，只要有和沈碰面的，無論是之前的沈教授或之後的沈委員，訪賓們都對沈表示佩服與感謝，因為他的論述、論證、擔心所在都讓訪賓們覺得獲益良多！我在此特別要以台灣駐德代表的身分謝謝沈委員和之前的沈教授。」

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