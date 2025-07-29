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    頭屋鄉選區劃分須上報？ 中選會：苗栗縣選委會主責

    苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，開會通過維持原選區劃分，引發部分鄉代不滿。（資料照）

    苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，開會通過維持原選區劃分，引發部分鄉代不滿。（資料照）

    2025/07/29 22:31

    〔中央社〕苗栗縣頭屋鄉因人口下跌導致鄉民代表席次可能減少，縣選委會討論通過選區劃分案，卻引發地方討論，苗栗縣長鍾東錦指要呈報中選會。中選會今天回應，主責權責機關是苗栗縣選委會，無涉中選會權責。

    苗栗縣選舉委員會指出，依據地方制度法，鄉（鎮、市）人口在1萬人以下者，鄉（鎮、市）民代表總額不得超過7人。頭屋鄉6月人口數為9476人，因現任鄉民代表有11席，明年選舉恐需減至7席。

    針對苗栗縣選委會討論通過的選區劃分案，前頭屋鄉長徐月蘭等人今天前往選委會表達抗議，隨後轉往縣府向縣長鍾東錦陳情指出，若依鄉公所方案，人口數1844人的第3選區（象山村）和人口數僅268人的第5選區（鳴鳳村）各只有1席代表，選區服務人口不均；此外，頭屋第1選區若降為3席，將少了婦女保障名額。

    鍾東錦表示，選區劃分雖然沒辦法做到絕對公平，但應相對、盡量公平。他說，縣選委會委員開會討論是共識、多數決，他個人不便干涉，目前是初步決議，尚未定案，只能待呈報中選會後，看中選會回覆是否另做更妥適處理。

    中選會晚間對此回應，媒體報導指苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人後，下屆鄉民代表席次預估從11席降至7席，依法本案主責權責機關為苗栗縣選委會，無涉中選會權責，報導指此案須另經中會核定等，是不實訊息。

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