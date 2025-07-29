大罷免完敗執政黨要認清這件事！ 沈榮欽：台灣政治生態已改變

圖為725大罷免投票前之夜，國民黨、民眾黨支持者在凱道集結畫面。（資料照）

2025/07/29 23:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票以挺罷方完敗收場，重創台派士氣，綠營掀起檢討聲浪。加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，政府必須意識到政治條件已經改變，現在該將重心放在地方層級，並打造具創造力又敏捷的官僚體系，快速因應民情、輿情，推動短期可見成效的施政，讓一般老百姓更容易有感。

沈榮欽今天（29日）在臉書發文，「大罷免後很多人發現，藍白支持者從老到小，都不相信中國會進犯台灣、不相信中共統戰，反而相信都是民進黨的宣傳，因為賴清德有意獨裁、並對國家體制破壞毫不在意等等不一而足，然後因此下結論：我們應該『謙卑』地聽他們的民意，瞭解其想法，而不要像個老人般喋喋不休等等等等。」

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「對於這些論點，我不敢苟同。我認為大罷免證明了王滬寧（中共全國政協主席、中國和平統一促進會會長）對台灣的統戰方式有效，而他也會如此認知，因此對台統戰方式不會有劇烈改變，中共會和藍白配合，繼續在媒體、社交媒體與短影音上下更多功夫，讓台灣人對這些說法更深信不疑。特別是國民黨年輕人都向徐巧芯看齊後，未來這種行事風格與傳播方式只會更加盛行。」

他接著說：「在這種情形下，我們需要的不是追隨他們的腳步，這只會讓中共統戰更加壯大。相反的，我認為不該認為多數人的理性無用，該說的話依然要說，但是更重要的是該做的事要更快去做，應該意識到政治條件已經改變，很多舊手段已經無用，要用更好、更快的方式傳播訊息。」

「正如馬祖卡托（Mariana Mazzucato，義大利裔美國經濟學家）在《抗衡民粹主義須以其人之道還治其人之身》中所說，各國的民主政府（無論其政治立場如何），幾乎都未意識到政治正當性已出現全新局面，太多政策方案仍建立在過時的假設之上，例如共識可以逐步建立、推動民眾改變行為會獲得政治回報、根據實證制定決策能戰勝『另類事實』等等。」

沈榮欽建議，「為了讓政府組織能迅速兌現具體成果，進步派政府必須投入資源，打造具創造力又敏捷的官僚體系，一個能把事辦成的現代官僚機器。當前局勢不僅需要更大的抱負，也需要對政治現實有更敏銳的認知：我們目前所處的政治生態受到『注意力短暫』以及『對制度普遍缺乏信任』這兩大特徵主導。因此，任何政策若想要產生實際影響，必須同時兼顧戰略（長期）與戰術（短期），兩者缺一不可。」

「這代表，應將重心放在地方層級，因為這裡才是政治正當性的根基所在。城市不只是進行改革的試驗場，更是選舉勝敗的關鍵地點，是社會與經濟裂痕最明顯之處，也是推動包容、實驗性治理（experimental governance）最能看到實質成效的場所。」

最後他表示，「無論是進步派或是保守派，都應該注意『打造具創造力又敏捷的官僚體系，一個能把事辦成的現代官僚機器』、『把重心放在地方層級，推動短期可見成效的施政』。既然很多台灣人無法思考長期，我們就先專注於短期可成之事，用更快速有效的方式散佈訊息，再慢慢引入長期改革。我認為這正是地方政府可以和罷團不散的人際網絡所共同合作之處。要用現代手段提升台灣，而不是和他們一起沈淪。」

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