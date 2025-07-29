財劃法花蓮多161億元 議員提普發5萬 國民黨反對、民進黨批雙標

民進黨議員批評傅崐萁總召的大看板強調，普發1萬元就是還錢於民，但花蓮議員也提普發5萬，就變成大撒幣，根本雙標。（記者花孟璟攝）

2025/07/29 21:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮普發5萬有譜！由於提案早就在今年2月由民進黨議員胡仁順提案、獲議會照案通過，今天在網路上引發網友敲碗直呼「羨慕」！為此國民黨花蓮縣議會黨團傍晚跳出護航「反對大灑幣」！

對此胡仁順反批，藍白發1萬就是還錢於民，民進黨講就是大灑幣，觀看國民黨的通篇論述，根本就是在自己打臉自己；網友也說，可見國民黨「只准傅爸爸點火，不准花蓮百姓點燈」。

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花蓮縣政府傍晚回應，中央尚未與地方政府開會討論財劃法相關細節，目前財源尚未確定；國民黨花蓮縣議會黨團也跳出來護航。縣議員吳建志強調，支持為民爭取，但反對浮濫撒幣，因為該提案欠缺財務可行性評估，也無長遠規劃與制度設計，恐排擠其他關鍵公共建設、社福支出，淪為政治標語式的「撒幣喊價」，重點是縣議員並無行政預算編列與分配權限，只能審議縣政府所提預算案，因此議員高調亮出提案無異愚弄選民。

他說，國民黨團主張的是「重建財政、擴大建設、精準照顧」，也請民進黨不要再扣著中央的經費不發給地方政府，應落實財劃法協助增加地方財源，並優先用於基礎建設、教育、醫療、長照與產業振興，讓資源真正用在刀口上。

胡仁順強調，普發5萬的論述基礎，來自花蓮縣政各種工作的執行能量不足，有錢花不了，他為縣府明年有無能力好好執行多出來的161億元感到憂慮，倒不如直接拿來普發5萬元，讓花蓮人民馬上得到即時紓困。

他說，161億絕對不是花蓮縣政府說的是不確定來源，君不見大罷免之前，花蓮滿街都貼滿傅陣營161億支票廣告，從花蓮老人做假牙、健保費政府出錢等，可見花蓮縣政府，拿財政不確定當理由，根本是推託之詞。

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