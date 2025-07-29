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    首頁　>　政治

    貝里斯外交次長訪台：台貝邦誼建立於共享民主人權價值

    外交部次長陳明祺（左）代表外交部款宴貝里斯外交暨外貿部次長麥伊（右）訪團一行。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺（左）代表外交部款宴貝里斯外交暨外貿部次長麥伊（右）訪團一行。（外交部提供）

    2025/07/29 21:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕貝里斯外交暨外貿部次長麥伊（Amalia Mai）為出席「第2屆台貝經貿合作協定（ECA）管理委員會會議」率團訪台，昨（28）日上午會晤外交部長林佳龍。麥伊強調，台貝邦誼建立在雙方共享的民主與人權價值，未來將持續攜手開創經貿合作契機。

    麥伊也表示，感謝我國長期提供獎學金計畫，台灣已成為貝里斯學生海外留學國家的首選，顯現該計畫深受貝里斯人民肯定，並對貝里斯國家發展助益良多。

    林佳龍說，恭賀貝國今年3月順利完成大選，展現民主發展成就，也證明貝里斯民眾高度肯定總理布里仙紐（John Briceño）施政成果。

    林佳龍指出，我國政府正積極協助貝里斯白蝦輸台，期盼經由經貿交流進一步深化兩國合作關係。

    外交部指出，雙方也就合作推動獎學金計畫、「青年百億海外圓夢計畫」及培育貝國觀光人才等議題交換意見，並邀請貝國派員來台參加今年11月舉辦的台北國際旅展。

    外交部表示，訪團成員除麥伊外，還有該部外貿司司長肅瑟蘭（Andy Sutherland）、貝國國貿局局長奇洛（Ishmael Quiroz）與農業及食品安全部標準局局長貝恩娜（Samantha Banner）等官員；我國與貝里斯自1989年建交以來邦誼素篤，兩國政府在基礎建設、公衛醫療、教育文化及婦女賦權等領域持續緊密合作，深獲貝里斯政府及人民肯定與感謝。

    外交部次長陳明祺同日中午也款宴訪團，並邀請經濟部國貿署、農業部防檢署、衛福部食藥署、財政部關務署及台北市進出口商業同業公會等代表出席，就台貝兩國持續強化經貿往來及雙邊夥伴關係意見交流。

    外交部長林佳龍（中）歡迎貝里斯外交暨外貿部次長麥伊（左六）訪問團。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（中）歡迎貝里斯外交暨外貿部次長麥伊（左六）訪問團。（外交部提供）

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