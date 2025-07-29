主持高等軍事法院勤務法庭揭牌 顧立雄：展現持續深化軍中人權保障決心

國防部長顧立雄（中）29日偕同海委會主委管碧玲、司法院廳長程怡怡、法務部次長黃謀信等人，共同為「高等軍事法院勤務法庭暨北部地方軍事法院官兵權益保障會」揭牌。（國防部提供）

2025/07/29 20:25

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄今（29）日主持「高等軍事法院勤務法庭暨北部地方軍事法院官兵權益保障會」揭牌儀式，揭示軍法體系轉型的重要里程碑，象徵國軍積極朝法治化、專業化邁進；同時完善官兵權益救濟處理機制，強化制度運作的公平性與透明度，回應社會對軍中人權保障的期待。

顧立雄今上午在副部長鍾樹明上將、常務次長黃佑民中將及法律司長沈世偉中將陪同下，偕同海委會主委管碧玲、司法院廳長程怡怡、法務部次長黃謀信等人，共同揭牌。

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顧立雄致詞說，為健全軍人權益保障制度，整合原有救濟程序，國防部於2024年完成「陸海空軍懲罰法」修法及「軍人權益事件處理法」立法工作，並積極推動法規檢整、教育宣導及法院整備等各項籌備作業，展現軍中持續深化人權保障的決心。

顧立雄指出，兩法將於今年8月6日正式施行，未來懲罰與救濟制度將更符合法治原則，兼顧部隊領導統御與官兵權益，進一步強化制度化、法治化的軍中管理與權益維護機制。

顧立雄續指，地方軍事法院設置的「官兵權益保障會」由國防法務官及社會公正人士、專家學者兼任的權保委員組成，負責審議官兵權益救濟事件，強化制度公正性與透明度。

他說明，「軍人權益事件處理法」施行後，國軍官兵如對身分變更、公法上財產請求、獎懲或考績等行政處分不服，可直接向地方軍事法院設置的「官兵權益保障會」提起復審；對於其他如否准受訓、出國申請等事項，則須先向原單位提出申訴，如仍不服處理結果，可向權保會提起再申訴。

顧立雄也說，若對權保會的復審或再申訴結果不服，可向高等軍事法院勤務法庭提起行政訴訟，由軍事審判官審理案件，後續亦可上訴至高等行政法院。整體制度建立清楚分明的救濟體系，落實軍中法治與人權保障。

揭牌儀式後，顧立雄也視導軍法史蹟館與勤務法庭，實地瞭解軍法演進歷程與法庭運作情形，並勉勵法務人員持續強化專業、守護法治，以實際行動落實軍法制度的轉型，攜手打造可信賴的國軍人權保障機制，確保每一位官兵的權利都能獲得應有的保障。

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