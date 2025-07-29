美國家民主基金會晉見賴清德 支持國際組織來台設辦公室

賴清德總統接見美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）訪問團（總統府提供）

2025/07/29 20:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（29）日下午接見美國「國家民主基金會」訪問團時表示，面對威權主義持續擴張，台灣除了提升自我防衛力量，強化全民防衛意識，也會和民主夥伴國家深化安全與經貿合作，共同打造安全穩固的供應鏈，提升國家民主韌性。「國家民主基金會」威爾遜會長說，期盼建立夥伴關係，讓台灣有機會出現在原本可能被排除的國際平台上；並持續支持國際組織來台設立辦公室。

賴清德首先歡迎美國「國家民主基金會」會長威爾遜到訪。他指出，美國「國家民主基金會」長期以來和台灣公民組織緊密合作，近年來更積極協助民間團體走向國際，與世界各地非政府組織建立夥伴關係，進一步凸顯台灣在全球民主網絡中的關鍵角色。

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賴總統提到，正如威爾遜上次來訪時強調台灣蓬勃的民主與台灣安全息息相關。面對威權主義持續擴張，台灣除了提升自我防衛力量，強化全民防衛意識，也會和民主夥伴國家深化安全與經貿合作，共同打造安全穩固的供應鏈、防範威權滲透，提升國家的民主韌性。

威爾遜致詞時首先感謝賴總統的歡迎，並表示，很榮幸來到自由世界的前線─中華民國台灣，他要向台灣人民得來不易的自由和基本人權、這座島嶼展現的蓬勃民主與法治力量，及展現出主權係建基於人民自由意志等，表達敬佩之意。這不但證明台灣民主的實力及韌性，更成為區域和世界的傑出典範，他們很自豪能支持並鼓勵其他夥伴共同協助台灣捍衛自由。

威爾遜指出，美國「國家民主基金會」提倡並推動自由，並代表美國人民與「台灣民主基金會」密切合作，20年多來共同致力於深化台美雙方人民的交流。台灣無畏地擁抱自由民主價值，因而獲得全世界的欽佩與關注。

威爾遜表示，此次訪台是為了進一步強化與台灣人民的合作及推動民主團結，期盼在四個關鍵領域建立夥伴關係，並確保台灣的組織和聲音能在國際場域被聽見，共同討論民主未來、國際自由原則等議題，讓台灣有機會出現在原本可能被排除的國際平台上。並持續支持國際組織來台設立辦公室，如美國「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）和「國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）等，深化雙方人民間的連結。

威爾遜說，期待協助台灣的組織讓世界更了解認知作戰與威權主義對台灣、乃至全球自由社會的壓迫。此外，也希望與利用科技促進民主和自由的台灣組織與企業家共同合作，確保人工智慧能被妥善運用，讓台灣或西藏等地的故事不會被抹去、審查。

賴清德總統接見美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）訪問團（總統府提供）

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